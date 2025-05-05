У ЄС придумали спосіб наблизити мир: про що йдеться

Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України.

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У ЄС знайшли спосіб подвоїти військову підтримку України / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Головні тези:

США та ЄС щорічно виділяють близько 40 млрд євро на військову допомогу Україні

Ці кошти можна використовувати ефективніше

Кубілюс пропонує інвестувати в закупівлю озброєння в українських виробників

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що, якщо президент США Дональд Трамп не переконає російського диктатора Володимира Путіна укласти мир, то ЄС міг би "дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру". А саме - значно збільшити військову підтримку України.

За його словами, досі ЄС і США надавали Україні близько 40 млрд євро на рік військової допомоги.

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"Але ми можемо витратити ту саму суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштуватиме приблизно вдвічі дешевше, ніж та, що виробляється в ЄС чи США. Це фактично подвоїть обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 млрд євро", - написав Кубілюс у соцмережі Х.

Таким чином, реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 млрд євро.

"Нові кредити SAFE, підтримані ЄС, надають державам-членам саме таку можливість: використовувати кредити для збільшення військової підтримки України. Ось як формула "Мир через силу" може дійсно працювати на практиці. Кредити означають силу для України", - додав Кубілюс.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Раніше Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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