"Немає нічого розумного": католики розлючені через фото Трампа в образі Папи Римського

Єпископ Об'єднаної єпархії Спрінгфілда у штаті Іллінойс вважає, що Трамп має вибачитися.

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Католики розлючені через фото Трампа в образі Папи Римського / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, x.com/WhiteHouse/status

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Католики звинуватили Трампа в глузуванні над вірою

Білий дім відкинув припущення про те, що Трамп висміює папство

Президент США Дональд Трамп зазнав різкої критики з боку католицьких єпископів після публікації створеного штучним інтелектом фотографії себе в образі Папи Римського, яка була опублікована в офіційному акаунті Білого дому в Х.

Католицька конференція штату Нью-Йорк, що представляє єпископів у Нью-Йорку, звинуватила Трампа в глузуванні над вірою. Про це пише BBC.

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"У цьому зображенні немає нічого розумного або смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали збираються вступити в урочистий конклав, щоб вибрати нового наступника Святого Петра. Не знущайтеся над нами", - написала група.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці також розкритикував пост Трампа.

"Це зображення ображає вірян, ображає інститути і показує, що лідер правого світу любить дуріти", - написав Ренці в X.

Також із критикою дій Трампа виступив Єпископ Об'єднаної єпархії Спрінгфілда в штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький.

"Це завдає глибокої образи католикам, особливо в цей священний період, коли ми ще оплакуємо смерть Папи Франциска... Він повинен вибачитися", - написав єпископ.

Водночас Білий дім відкинув будь-які припущення про те, що Трамп висміює папство.

"Президент Трамп прилетів до Італії, щоб висловити свою повагу Папі Франциску і бути присутнім на його похороні, і він був затятим захисником католиків і релігійної свободи", - заявила прес-секретар Каролін Лівітт.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

Президент США Дональд Трамп після повернення з Ватикану заявив, що хотів би стати новим Папою Римським.

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