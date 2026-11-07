Кривава стрілянина в центрі Кракова: є загиблі та поранені, що відомо

Під час затримання нападника поранення дістали двоє поліцейських, сам стрілець потрапив до лікарні.

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Стрілянина посеред туристичного центру Кракова / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У центрі Кракова загинули 6 людей, понад 10 поранені

Підозрюваного затримали, він поранений і в лікарні

Під час операції постраждали двоє поліцейських

У суботу, 7 листопада, у центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент стався на Головному Ринку - одній із найвідоміших туристичних площ міста. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відомо, що по випадкових перехожих стріляли з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської.

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Стрілянина спричинила паніку серед перехожих. На місце події прибули поліція, рятувальники та медики, територію оточили.

Для надання допомоги постраждалим на площу прибув гелікоптер Повітряної швидкої допомоги.

Згодом видання Polsat News з посиланням на заяву польської поліції уточнило, що внаслідок стрілянини загинули щонайменше 6 людей, а поранення отримало понад 10 осіб.

Головне управління поліції Кракова оголосило про затримання підозрюваного у стрілянині. Під час операції двоє поліціянтів зазнали поранень. Стрільця також було поранено під час перестрілки, його доставили до лікарні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що стежить за ситуацією та отримує інформацію від міністра внутрішніх справ.

"Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передісторію та всі обставини нападу", - написав він.

Відео із стріляниною у Кракові можна переглянути за посиланням.

Реакція Зеленського на стрілянину

Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із Польщею у зв'язку зі смертельною стріляниною в центрі Кракова. Відповідне повідомлення він написав у соцмережі Х.

"У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання", - йдеться у повідомленні.

Президент висловив солідарність з Польщею та польським народом.

"Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку", - додав він.

Польща - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 вересня у польському Ярославі під час нападу з ножем на території абатства загинув священник, ще четверо людей отримали поранення. Поліція затримала 31-річного громадянина України, який, за попередніми даними, напав на п’ятьох людей.

Також відомо, що у Польщі помітно погіршується ставлення частини суспільства до українців. Водночас зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України.

16 серпня у польському місті Бидгощ чоловік і жінка напали на двох українських підлітків через те, що ті спілкувалися українською мовою. Інцидент стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ.

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Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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