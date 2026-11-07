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Кривава стрілянина в центрі Кракова: є загиблі та поранені, що відомо

Марія Николишин
7 листопада 2026, 19:33
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Під час затримання нападника поранення дістали двоє поліцейських, сам стрілець потрапив до лікарні.
Кривава стрілянина в центрі Кракова: є загиблі та поранені, що відомо
Стрілянина посеред туристичного центру Кракова / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • У центрі Кракова загинули 6 людей, понад 10 поранені
  • Підозрюваного затримали, він поранений і в лікарні
  • Під час операції постраждали двоє поліцейських

У суботу, 7 листопада, у центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент стався на Головному Ринку - одній із найвідоміших туристичних площ міста. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відомо, що по випадкових перехожих стріляли з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської.

відео дня

Стрілянина спричинила паніку серед перехожих. На місце події прибули поліція, рятувальники та медики, територію оточили.

Для надання допомоги постраждалим на площу прибув гелікоптер Повітряної швидкої допомоги.

Згодом видання Polsat News з посиланням на заяву польської поліції уточнило, що внаслідок стрілянини загинули щонайменше 6 людей, а поранення отримало понад 10 осіб.

Головне управління поліції Кракова оголосило про затримання підозрюваного у стрілянині. Під час операції двоє поліціянтів зазнали поранень. Стрільця також було поранено під час перестрілки, його доставили до лікарні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що стежить за ситуацією та отримує інформацію від міністра внутрішніх справ.

"Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передісторію та всі обставини нападу", - написав він.

Кривава стрілянина в центрі Кракова: є загиблі та поранені, що відомо

Відео із стріляниною у Кракові можна переглянути за посиланням.

Реакція Зеленського на стрілянину

Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із Польщею у зв'язку зі смертельною стріляниною в центрі Кракова. Відповідне повідомлення він написав у соцмережі Х.

"У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання", - йдеться у повідомленні.

Президент висловив солідарність з Польщею та польським народом.

"Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку", - додав він.

Польща - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 вересня у польському Ярославі під час нападу з ножем на території абатства загинув священник, ще четверо людей отримали поранення. Поліція затримала 31-річного громадянина України, який, за попередніми даними, напав на п’ятьох людей.

Також відомо, що у Польщі помітно погіршується ставлення частини суспільства до українців. Водночас зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України.

16 серпня у польському місті Бидгощ чоловік і жінка напали на двох українських підлітків через те, що ті спілкувалися українською мовою. Інцидент стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ.

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Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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