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Зустріч із Путіним та червоні лінії: Зеленський озвучив позицію України

Марія Николишин
7 листопада 2026, 17:13оновлено 7 листопада, 18:03
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Зеленський назвав болісними для українців слова Трампа про те, що Росія у війні нібито "майже нічого не робила".
Зустріч із Путіним та червоні лінії: Зеленський озвучив позицію України
Зеленський розкрив позицію щодо переговорів і поступок / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Читайте в матеріалі:

  • Де Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Путіним
  • Чому досвід перемир'я в Олешках важливий для України
  • Що президент відповів на заяви Трампа про війну та втрати РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести прямі переговори з Володимиром Путіним. Він також додав, що Київ розраховує, що президент США Дональд Трамп використає свої важелі впливу на Кремль.

Главред зібрав головні заяви Зеленського в інтерв'ю CNN.

відео дня

Де Зеленський готовий зустрітися з Путіним для переговорів

Головною темою розмови президента України з журналістом CNN Джейком Таппером стала можливість саміту лідерів. Володимир Зеленський виключив російську столицю зі списку потенційних локацій, однак окреслив кілька регіонів, де Київ погодився б на таку розмову.

"Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві. У Сполучених Штатах або десь у Європі чи на Близькому Сході", - наголосив глава держави.

Ключову роль у підштовхуванні Кремля до діалогу український лідер відводить Вашингтону.

На його думку, господар Білого дому має достатньо інструментів, аби схилити Путіна до особистої зустрічі, і може спертися на свої давні контакти з російським диктатором.

"Він може це зробити. Він - президент Сполучених Штатів. Він завжди казав, що має дуже хороші, чудові, сильні відносини з Путіним", - пояснив Зеленський.

Що показало перемир'я в Олешках на Херсонщині

Аргументом на користь того, що зупинити бойові дії можна без затяжних процедур, президент назвав конкретний приклад із півдня країни.

За словами Зеленського, локальна пауза в Олешках на Херсонщині спростувала тези, які регулярно звучать під час консультацій делегацій.

"Коли відбуваються зустрічі на рівні переговорних груп - тристоронні, двосторонні, не має значення - різні сторони заявляють, що потрібен час для підготовки до припинення вогню. Вони говорять, що складно здійснювати моніторинг, що необхідно відвести озброєння, а Україна має створити буферну зону", - нагадав президент.

Водночас досвід Олешок показав протилежне. Контроль за лінією фронту сьогодні забезпечують безпілотники, які дають змогу миттєво фіксувати відеодокази можливих порушень. Локальну паузу погодили дуже швидко, і механізм запрацював.

Масштабувати таку практику, за оцінкою глави держави, заважає лише відсутність політичної волі в Кремлі. Посередником у цьому процесі Київ бачить Вашингтон.

"Сподіваюся, що ми знайдемо спосіб підштовхнути Путіна до миру. Ми можемо це зробити за посередництва США", - висловив сподівання Зеленський.

Зустріч із Путіним та червоні лінії: Зеленський озвучив позицію України
Олешки / Інфографіка: Главред

Як результати проміжних виборів у США вплинуть на підтримку України

Окрім ролі Білого дому, президент України звернув увагу на зміни в американському законодавчому органі. За підсумками проміжних виборів демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу, і Володимир Зеленський розраховує, що це позитивно позначиться на допомозі Києву.

Глава держави розповів, що вже отримав запевнення від новообраних конгресменів і представників Демократичної партії.

За його словами, ці політики не ставлять Україну та Росію на одну дошку і не підтримують ідею територіальних поступок Москві. Водночас Зеленський підкреслив, що для Києва важливо зберегти підтримку обох американських партій.

"Вони на нашому боці, не намагаються балансувати між нами й Росією. Вони не бояться називати Росію агресором. Вони не хочуть віддавати нашу землю Путіну", - пояснив президент.

Український лідер нагадав, що країна переживає складний період через масовані удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, зокрема школах. Для атак Росія застосовує іранські дрони, балістичні та крилаті ракети.

"Саме тому я сказав, що ми справді розраховуємо на посилення двопартійної підтримки. Вона нам дуже потрібна", - наголосив Зеленський.

Зустріч із Путіним та червоні лінії: Зеленський озвучив позицію України
Політична система США / Інфографіка: Главред

Як Зеленський відреагував на слова Трампа про те, що Росія майже нічого не робила

Попри сподівання на Вашингтон, частина розмови стосувалася гострих висловлювань самого Дональда Трампа. Джейк Таппер нагадав, що заява президента США пролунала за кілька годин після російського удару по парку на Харківщині, де загинули вчителька та її однорічна дитина.

Володимир Зеленський визнав, що українці очікували почути від керівництва США зовсім інші меседжі. Він зауважив, що Сполучені Штати є наймогутнішою країною світу і найбільшим прихильником свободи, тобто саме тієї цінності, яку сьогодні виборює Україна. Будь-яке применшення масштабів агресії суспільство, яке щодня зазнає смертоносних атак, сприймає вкрай важко.

"Це дуже боляче для всіх нас", - підкреслив Зеленський, коментуючи слова Трампа.

Зустріч із Путіним та червоні лінії: Зеленський озвучив позицію України
Трамп і завершення війни / Інфографіка: Главред

Чому Україна виступає проти переговорів з Росією про безпеку Європи

Ще одним принциповим моментом інтерв'ю стала черговість майбутніх домовленостей. Володимир Зеленський вважає небезпечним прагнення Москви розпочати діалог із перегляду європейської системи безпеки, оминаючи питання завершення війни.

Як пояснив президент, спершу партнери мають узгодити умови припинення російської агресії проти України та визначити гарантії для Києва. Лише після цього, за його логікою, можна переходити до обговорення відносин між Європою та Росією.

Зеленський також застеріг від повторення історичного сценарію, коли великі держави ділили сфери впливу на континенті.

"Ми не хочемо "Ялти 2.0". Не хочемо, щоб Росія нас поділила. Ми боремося за свободу і гинемо за свободу", - заявив він.

Чи співчуває Зеленський російським солдатам, які гинуть на війні

Наприкінці розмови журналіст CNN торкнувся теми, яку часто піднімає Дональд Трамп, - втрат серед російських військових. Володимир Зеленський відповів, що не відчуває жалю до окупантів, які прийшли на українську землю.

Відповідальність за їхню участь у війні, на його переконання, лежить на Путіні, проте й самі військові діють свідомо.

"По-перше, вибачте, можливо, комусь буде неприємно це чути, але я не плачу, коли бачу, що російські солдати, які перебувають на нашій території й вбивають наших людей, гинуть. Це вибір однієї людини, що ці солдати не є вільними. Але вони мають власний розум... Це вибір Путіна - відправити їх на чужу землю. І ви бачили. що значна частина нашої країни була окупована, а там усе зруйновано й спалено, усе... Немає шкіл, немає церков, усе було зруйновано. Ось таке обличчя у цих солдатів", - зазначив глава держави.

Президент нагадав, що на окупованих територіях знищено житлові будинки, навчальні заклади та храми. Щоб захищати людей від подальших ударів, Україні необхідні засоби протиповітряного захисту, поки Вашингтон не доб'ється від Кремля згоди на мирний діалог.

"Нам потрібна протиповітряна оборона, ракети, бо ми хочемо вижити, ми хочемо жити, доки президент Трамп не змусить Путіна сісти за стіл переговорів", - підсумував Зеленський.

Чи зможуть демократи подолати вето Трампа щодо допомоги Україні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що поразка республіканців на виборах до Конгресу США не відновить масштабну підтримку України, яка існувала за адміністрації Джо Байдена. Навіть сильний результат демократів не дає їм інструментів, щоб змінити курс Білого дому.

За його словами, конституційні механізми залишають останнє слово за господарем Овального кабінету.

"Але повернутися до порядку денного Байдена не вдасться: неминуче буде накладено президентське вето, а голосів для його подолання, навіть за умови переконливої перемоги демократів, не набереться. Так само як і не набереться достатня кількість голосів для імпічменту Трампа", - підкреслив він.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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