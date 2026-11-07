Учасниця "Холостяка" представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси

Ви дізнаєтеся:
- Який титул завоювала Дар'я Харитонова
- Чим відомий конкурс краси Miss International
Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Дар'я Харитонова представлятиме Україну на одному з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси - Miss International 2026. Захід відбудеться з 11 по 27 листопада 2026 року в Токіо. Про це дівчина повідомила в Instagram.
22-річна Дар’я Харитонова - чемпіонка Європи зі спортивних бальних танців, професійна тренерка та модель. Раніше вона стала фіналісткою конкурсу "Міс Україна 2025" і здобула титул Miss International Ukraine 2025. Крім того, дівчина розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio, знялася у кліпі Наді Дорофеєвої на пісню "Японія" і зараз продовжує боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова у 15-му сезоні шоу "Холостяк".
Дар’я активно бере участь у танцювальних проєктах із українськими військовослужбовцями та ветеранами війни. Дівчина наголосила, що головна мета її поїздки на Miss International - розповідати про ситуацію в рідній країні на міжнародній арені.
"Це можливість вийти на міжнародну сцену, познайомити людей з Україною, розповідати про те, що зараз переживає наша країна, і нагадувати про тих, хто потребує підтримки. Я хочу говорити про війну, наших військових, ветеранів, дітей і про те, як важливо не забувати про Україну, навіть коли тисячі кілометрів відділяють тебе від дому", - розповіла Харитонова.
Зазначимо, що Miss International входить до так званої "Великої четвірки" найавторитетніших світових конкурсів краси поряд із Miss Universe, Miss World та Miss Earth.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
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