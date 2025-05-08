'Такої перспективної ще не було': Зеленський висловився про угоду з США щодо надр

Ключові тези:
- Зеленський обіцяє швидко підписати ратифікацію угоди про надра
- Такої перспективної економічної угоди із США в України ще не було
Президент Володимир Зеленський відреагував на ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.
Він подякував команді, яка працювала над укладанням угоди про економічне партнерство зі США, а також усім, хто її підтримав. Окрему подяку висловив 338 народним депутатам, які проголосували за документ. Він висловив сподівання, що текст ратифікаційного закону невдовзі надійде з Верховної Ради до його Офісу, після чого юридичні процедури буде завершено і можна буде розпочати формування фонду.
"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що, відповідно до домовленостей із Президентом Трампом, ця угода відкриває новий етап у відносинах між Україною та США.
Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада схвалила ратифікацію угоди про співпрацю в сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами. Про це 8 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це рішення відкриває шлях до наступного етапу — узгодження двох технічних угод у межах партнерства з США.
На тлі цієї події президент США Дональд Трамп заявив про плани провести нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Інші новини:
- "Сюрприз" від України на 9 травня: відомо, по яких цілях в РФ можуть бити ЗСУ
- РФ будує величезний завод з виробництва вибухівки: де він розташований
- Бої тривали 6 місяців: ЗСУ відбили тактично важливі території на одному з напрямків
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред