'Такої перспективної ще не було': Зеленський висловився про угоду з США щодо надр

Угода між Україною та США відкриває новий етап у відносинах між країнами, зазначив Зеленський.

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Угода з США щодо копалин - Зеленський пояснив її значення для України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Зеленський обіцяє швидко підписати ратифікацію угоди про надра

Такої перспективної економічної угоди із США в України ще не було

Президент Володимир Зеленський відреагував на ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.

Він подякував команді, яка працювала над укладанням угоди про економічне партнерство зі США, а також усім, хто її підтримав. Окрему подяку висловив 338 народним депутатам, які проголосували за документ. Він висловив сподівання, що текст ратифікаційного закону невдовзі надійде з Верховної Ради до його Офісу, після чого юридичні процедури буде завершено і можна буде розпочати формування фонду.

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"Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що, відповідно до домовленостей із Президентом Трампом, ця угода відкриває новий етап у відносинах між Україною та США.

Що передбачає угода між Україною та США / Інфографіка: Главред

Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада схвалила ратифікацію угоди про співпрацю в сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами. Про це 8 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це рішення відкриває шлях до наступного етапу — узгодження двох технічних угод у межах партнерства з США.

На тлі цієї події президент США Дональд Трамп заявив про плани провести нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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