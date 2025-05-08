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Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

Анна Ярославська
8 травня 2025, 09:03оновлено 8 травня, 09:49
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У Кремлі оголосили про припинення вогню в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня.
ЗСУ, війна
Перемир'я мало розпочатися після опівночі 8 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі вночі 8 травня.

Перемир'я мало розпочатися після опівночі 8 травня і тривати три дні. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що в цей час окупанти не будуть стріляти.

Варто зазначити, що після опівночі 8 травня моніторингові канали не зафіксували в повітряному просторі України ударних БпЛА, проте бої не припинилися.

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"Покровський, торецький, часівярський, костянтинівський, сумський, курський, білгородський, купʼянський та лиманський напрямки - ніде очікувано немає тиші", - написав Мірошников.

"За перші 7 хвилин "перемир'я" окупант уже кілька разів ударив із РСЗВ по прифронтових районах і по ЛБЗ. Бої на землі не припиняються. І не будуть припинятися", - зазначив він.

Близько 04:00 години ранку в Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про активність російської авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. У Донецькій області оголосили повітряну тривогу.

Близько 05:00 години місцеві канали повідомили, що окупаційна армія вдарила по житловому дев'ятиповерховому будинку в Костянтинівці.

Уже вранці 8 травня в обласній прокуратурі повідомили, що удар по Костянтинівці було завдано 7 травня о 22:50.

"Війська РФ атакували Костянтинівку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК. Засіб ураження влучив по багатоквартирному будинку. Унаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 і 74 років та 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій та переохолодження", - ідеться у повідомленні.

Увечері 7 травня РФ вдарила по Костянтинівці
Увечері 7 травня РФ вдарила по Костянтинівці / Фото: t.me/tipkonst

Ще вісім цивільних віком від 41 до 75 років отримали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники. Постраждалим надано медичну допомогу.

Ще одна городянка, ймовірно, перебуває під завалами.

У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин.

У Костянтинівці зруйновано житловий будинок
У Костянтинівці зруйновано житловий будинок / Фото: t.me/tipkonst

У Сумській області також було неспокійно. Повітряна тривога була оголошена близько 02:00. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Близько 02:45 та 03:30 російська армія пускала керовані авіаційні бомби (КАБ) по території Сумщини.

Загалом уночі першого дня "перемир'я Путіна" повітряних тривог по Україні практично не оголошували. Стратегічна авіація Росії була неактивною. ЗС РФ завели свої ракетоносії в порти базування.

Перемир'я на День перемоги - що відомо

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир'я" з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська повинні припинити бойові дії на ці дати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо уникає справжнього припинення вогню та не завершить війну без потужного міжнародного тиску, тож санкції проти РФ мають зберігатися і посилюватися. Він нагадав, що Росія вже 54 дні ігнорує пропозицію США про повне припинення вогню.

6 травня представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "святкового перемир'я" з нагоди 9 травня залишається чинною. Від України нібито не надійшло сигналу.

Гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер вважає, що будь-які заяви кремлівського диктатора про перемир'я варто ігнорувати, адже це брехня. Бо навіть на Великдень росіяни не дотримувалися оголошеного припинення вогню.

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