Розстріляв військового та його родичку: що стало причиною стрілянини під Києвом

Правоохоронці затримали 63-річного чоловіка, який вбив військового та його тещу.

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У Софіївській Борщагівці чоловік розстріляв військового та тещу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Нацполіція України

Що відомо:

У Софіївській Борщагівці пролунали постріли

Внаслідок стрілянини загинули дві людини

Загиблими виявились військовий та його теща

У Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули дві людини - чоловік та жінка. Про це повідомляє Національна поліція України.

Вибитими виявились військовий та його теща. Стрілком був 63-річний сусід. Місяць тому військовий продав сусіду зброю за 1000 доларів.

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"Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома", - йдеться у повідомленні.

Після цього нападник зачинився у власному будинку. Поліцейські оточили будинок та протягом години затримали чоловіка.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями "Умисне вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю". Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Кримінальні новини

В одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, здійснила кілька пострілів зі зброї та втекла. У результаті цього постраждала людина.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 березня в центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула. У нього залишилися молода дружина і новонароджена дочка Сара.

28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.

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