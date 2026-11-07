"Ніколи її не любила": путіністка Волочкова приголомшила словами доньки

Анастасія Волочкова розповіла про тривалий конфлікт із єдиною донькою та її образи.

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Анастасія Волочкова з дочкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Волочкова

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Які претензії Аріадна висуває матері

Через що зіпсувалися стосунки Анастасії Волочкової з дочкою

Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася подробицями непростих стосунків зі своєю єдиною дочкою Аріадною. Спадкоємиця путіністки звинувачує матір у тому, що та ніколи її не любила і не приділяла їй достатньо уваги, повідомляють росЗМІ.

У 14-річному віці Аріадна переїхала жити до батька, а нещодавно вийшла заміж, взявши прізвище чоловіка й не запросивши матір на урочистість. Як зізнається балерина, донька впевнена, що ніколи не була їй потрібна. Сама Волочкова згадує розкішне дитинство спадкоємиці - приватні літаки, яхти, квіти та цукерки - і щиро не розуміє її претензій.

відео дня

Анастасія Волочкова з дочкою Аріадною / фото: t.me, Анастасія Волочкова

"Претензії до мене - що я ніколи її не любила, що вона нікому не була потрібна, що я не стояла біля її ліжечка з народження. Коли я показую їй відео, кажу: "Слухай, Арішка, вибач, будь ласка. А ось подивися, будь ласка, ось на це відео. А ти пам’ятаєш, як це було класно, як ми з тобою в приватному літаку летіли? Як взагалі? Подивися, які в тебе емоції". А вона дивиться і відповідає: "Я цього не пам’ятаю". Для мене це величезний біль. У мене таке відчуття, що діти всієї Росії люблять мене більше, ніж моя власна дочка, налаштована проти мене", - зізналася артистка.

Конфлікт загострився після весілля Аріадни в Санкт-Петербурзі. Останньою краплею, після якої дочка заблокувала матір у телефоні, стали різкі висловлювання Волочкової на адресу новоспеченого зятя прямо під час свята.

Анастасія Волочкова - сім’я / instagram.com, Анастасія Волочкова

"Я їй, чуваку, кажу: „Мій сердечний друже, ти взагалі хто? Ти ніхто, ніщо і звати ніяк. Ти був у мене вдома двічі. Коли брав за дружину Аріадну Волочкову, ти розумів, чия це дочка?", - заявляла балерина.

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Про персону: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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