Україну атакує потужний циклон: де засипатиме снігом та заливатиме дощами

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 9 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі, сніг та заморозки

Погода в Україні 9 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

9-10 травня у північно-західних областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну атакує потужний циклон. У більшості областей будуть сильні дощі. У центральних областях температура повітря буде 10-14 градусів тепла, а на сході - 16-21 градус тепла.

Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 травня

В Україні 9 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України, можуть бути навіть грози. У Карпатах прогнозують мокрий сніг. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 9 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: meteoprog

Погода 9 травня у Києві

У Києві 9 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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