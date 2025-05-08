Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання - що сказав

Президент Володимир Зеленський привітав нового Папу Римського Льва XIV та закликав Ватикан до подальшої духовної підтримки України в умовах війни.

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Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання / Колаж главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези Зеленського:

Україна цінує позицію Ватикану щодо поваги до міжнародного права

Україна сподівається на підтримку з боку Ватикану

Президент України Володимир Зеленський відреагував на призначення нового Папи Римського Льва XIV на престол святого Петра та привітав його з початком понтифікату. Відповідну заяву він зробив у дописі в Telegram.

Він підкреслив, що Україна високо цінує незмінну позицію Святого Престолу щодо поваги до міжнародного права, засудження російської військової агресії та підтримки прав мирного населення.

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"У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру. Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Ad multos annos!", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, визначаючи доцільність українських ударів по території країни-агресора Росії саме 9 травня, слід зосереджуватись на головній меті — знищенні її військової інфраструктури. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних перемовинах між Києвом і Москвою.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України звільнили лісовий масив, який російські окупанти називали "Берлін" на Харківщині. Після тривалих боїв, які тривали близько пів року, українська армія відновила контроль над кількома квадратними кілометрами на північ від Липців.

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