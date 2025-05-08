Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

Водночас в одній з областей вартість оренди житла різко зросла.

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Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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У яких областях різко впала вартість оренди житла

У якій області Україні суттєво подорожчала оренда квартир

В Україні у квітні в порівнянні з березнем цього року в більшості областей незначно змінилася вартість оренди житла – ціни коливалися в межах кількох відсотків. Проте в кількох регіонах відбулося значне зниження ціни.

Йдеться про Кіровоградську область, де вартість оренди житла впала на 26%, і Херсонську область, де ця сума знизилася на 22%. Про це зазначається в аналітиці сайту DIM.RIA.

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Згідно з наведеними даними, найдорожче орендувати житло у Києві. У столиці України вартість оренди у квітні становила 17,5 тис. грн, що на 2% менше у порівнянні з березнем. Найдорожчим в цьому плані районом залишається Печерський – там в середньому оренда 1-кімнатної квартири обійдеться у 22,6 тисячі гривень, а найдешевше можна орендувати таку квартиру в Деснянському районі – в середньому 10,5 тис. грн.

По всіх областях України показник вартості оренди житла здебільшого коливався в межах кількох відсотків упродовж місяця. Лише в Херсонській та Кіровоградській областях було значне падіння вартості оренди, а в Полтавській області – значне зростання (на 10%).

Раніше Главред розповідав, у якому місті України найдорожча оренда квартир – вона "з’їдає" 76% від зарплати. В низці міст України за оренду житла доведеться віддати ¾ середнього місячного заробітку.

Також раніше повідомлялося, що у Києві впали ціни на оренду квартир – стало відомо, яка вартість житла в березні. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень.

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