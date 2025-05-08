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Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIV

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2025, 21:26
2654
Новий Папа Римський Лев XIV акцентував на необхідності досягати миру у світі за допомогою діалогу.
Папа Римський Лев XIV
Перша промова Папи Римського Лева XIV / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Лев XIV став новим Папою Римським
  • Він виступив зі своєю першою промовою під час урочистої церемонії

У Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево - Лев XIV. Новий Папа зробив свою першу заяву після урочистого першого виходу на балкон. Відео вже розлетілося в Мережі.

Новий Папа Римський привітав усіх людей. Він побажав миру та єдності кожному та всім родинам. Також Лев XIV згадав і попереднього Папу Франциска та благословив усіх.

відео дня

"Я хотів би, щоб це привітання миру увійшло у ваші серця і об'єднало ваші сім'ї, і об'єднало всіх, всіх, ким би вони не були, всі народи і всю Землю. Мир вам. Це мир, який роззброєний, обеззброєний, смиренний, але водночас наполегливий. І він виходить від Бога. Бога, який безумовно любить усіх нас. І дозволяє нам чути навіть слабкі голоси. І Папа Франциск, насправді, завжди був відважним, і він благословив Рим. Папа, який благословив Рим, того великоднього ранку приділив своє благословення світу, всьому світу. Тож давайте слідувати за цим благословенням. Бог любить нас. Бог любить усіх вас, і гріх не переможе. Ми всі в руках Божих", - сказав він.

Лев XIV прямо не говорив нічого про Україну, але він акцентував на тому, що на нашій землі потрібен мир. Він наголосив на необхідності діалогу і зустрічей для досягнення миру.

"Ви також повинні допомагати нам і допомагати один одному будувати мости, будувати мости через діалог, через зустрічі. І ми всі повинні бути єдиним народом, який завжди живе в мирі", - сказав він.

Новий Папа подякував усім кардиналам, які обрали його наступником. Після своєї промови він разом з усіма присутніми помолилися.

Дивіться відео з промовою Папи Римського Лева XIV:

Папа Римський
Перша промова нового Папи Римського / фото: скріншот

Новий Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня стало відомо про те, що у Ватикані обрали нового Папу Римського. Про це свідчив білий дим, який виходив із димоходу Сикстинської капели. Незабаром стало відомо, що новим Папою Римський став американець Роберт Френсіс Прево.

Також ми розповідали про те, чим він унікальний. Новий духовний лідер узяв собі ім'я Лев XIV. Зазначається, що він став першим Папою Римським із Північної Америки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання. Він привітав його з початком понтифікату та наголосив, що Україна високо цінує незмінну позицію Святого Престолу щодо поваги до міжнародного права, засудження російської військової агресії та підтримки прав мирного населення.

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