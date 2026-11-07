"Не зможемо компенсувати": тривожна заява Берліна щодо Patriot для України

Німеччина вже передала Україні кілька комплексів Patriot та певну кількість ракет.

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У ФРН вичерпано можливості поставок Patriot до України / Колаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНІАН

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Німеччина вже передала Україні кілька комплексів Patriot і ракет

Берлін поки що не може поповнити власні запаси після передачі Україні

Німеччина вичерпала можливості щодо подальшої передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він зазначив, що Німеччина вже передала Україні кілька комплексів Patriot і певну кількість ракет до них, пише Focus.

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За словами Пісторіуса, Берлін поки що не може поповнити власні запаси після передачі Україні наявних систем.

"Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити, це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо", - заявив міністр.

Він підкреслив, що тепер інші держави повинні взяти на себе більшу частину зобов’язань щодо постачання Україні систем Patriot.

Пісторіус додав, що це питання планується обговорити в середині листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

/ Главред

ЗМІ розкрили нові подробиці поставок ракет Patriot для України

Україна може розраховувати на постачання 500 протиракет PAC-3 MSE для американських зенітних комплексів Patriot загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів. Однак, згідно з інформацією "Радіо Свобода", отримати ці боєприпаси Київ зможе не раніше 2030 року.

Водночас перспективи організації виробництва ракет безпосередньо на території України поки що залишаються невизначеними. Як повідомляє видання, Пентагон ще не ухвалив остаточного рішення щодо видачі українській стороні ліцензії на самостійне виробництво PAC-3 MSE.

Американське оборонне відомство продовжує розглядати таку можливість і вивчати пов’язані з нею перспективи. Таким чином, питання не лише термінів поставок, а й створення власного виробництва цих протиракет в Україні поки що залишається відкритим.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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