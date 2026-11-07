РФ почала використовувати нову систему наведення дронів: у ГУР розкрили загрозу

Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями - у березні та липні.

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Росія використовує супутники для навігації дронів / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

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Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями

"Рассвет" може забезпечувати двосторонній обмін даними з російськими безпілотниками

Країна-агресор Росія почала використовувати власне супутникове угруповання "Рассвет" для забезпечення військового зв’язку над територією України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

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"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), цього року Росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" двома партіями – у березні та липні. Минулого місяця російський уряд заявив, що РФ запустила понад 30 супутників", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про нову супутникову систему РФ

Як зазначає агентство, система "Рассвет" може забезпечувати двосторонній обмін даними з російськими безпілотниками. Це дозволить розвідувальним БПЛА передавати інформацію в режимі реального часу, а операторам ударних дронів – коригувати їхні маршрути безпосередньо під час польоту, зокрема залежно від зміни розташування цілей або для ухилення від засобів протиповітряної оборони.

Прес-секретар ГУР Андрій Юсов у письмовому коментарі Reuters підтвердив використання Росією супутникової системи "Рассвет" у військових цілях над територією України.

"Росія використовує супутникову систему "Рассвет" над територією України у військових цілях… У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БПЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки", – йдеться в коментарі.

Водночас, за його словами, нинішньої кількості супутників недостатньо для забезпечення безперервного покриття території України, тому зв’язок доступний періодично – під час прольоту супутників над відповідними районами.

/ Інфографіка: Главред

До 1000 ракет і дронів: розкрито ймовірні плани нових ударів по Україні

За інформацією видання The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі документ, який, як стверджується, містить перехоплений російський план атак на енергетичну інфраструктуру України. Згідно з матеріалами, що потрапили до розпорядження журналістів, йдеться про масштабну операцію, спрямовану на послідовне виведення з ладу енергетичної системи країни. Передбачається використання до 1000 одиниць озброєння, включаючи ракети, безпілотники та авіаційні бомби.

У переліку можливих об’єктів ураження зазначені електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні. Особливу увагу в документі приділено атомній енергетиці, оскільки її стабільна робота має вирішальне значення для електропостачання України.

Як випливає з представленого плану, одним із передбачуваних завдань може стати припинення роботи трьох діючих українських атомних електростанцій. Для досягнення цієї мети, згідно з твердженнями документа, розглядається можливість атак на відкриті розподільні пристрої, що забезпечують зв’язок АЕС із загальною енергомережею. Ці об’єкти розташовані на відстані менше однієї милі від ядерних реакторів.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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