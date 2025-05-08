Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

Мерц заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину.

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Мерц зробив нову заяву щодо передачі ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: УНіАН, Вікіпедія

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Україна може покластися на Німеччину

Мерц мав зустріч із Макроном, а також планує зустрітися з британським прем’єром для обговорення питання підтримки України

Київ може покластися на новий уряд Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Про це в ефірі каналу ZDF заявив новий канцлер країни Фрідріх Мерц.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – сказав Мерц, відповідаючи на запитання про поставки ракет Taurus. відео дня

Крім того, за словами нового канцлера ФРН, через перехідний післявиборчий період Німеччина була досить пасивною на міжнародній арені, та сам Мерц планує значно активізувати німецьку дипломатію.

Зокрема, канцлер планує зустрітися із британським прем’єром Кіром Стармером. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив свій офіційний візит. З обома він має намір обговорити питання підтримки України.

"І я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено", - сказав Мерц.

Водночас він зауважив, що хороший формат Є3 став би ще кращим, якби до нього долучилася Польща.

Ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше журналісти The Telegraph зазначали, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною.

У ЗМІ уточнили, що Taurus - потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ.

Наприклад, за словами генерал-майор запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, Україні ракетами Taurus краще спалити один нафтопереробний завод.

"Давайте краще спалимо Новоросійський нафтовий термінал, який приносить Росії величезні гроші, торгуючи вкраденим українським зерном, газом скрапленим та нафтою з країнами та виходячи з Чорного моря", - переконує генерал.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

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