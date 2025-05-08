Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків: яка причина

Також через погодні умови можуть бути знищені до 30% врожаю двох видів ягід.

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Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Які популярні фрукти українського виробництва можуть не потрапити на прилавки

Що могло знищити врожай цих фруктів

Заморозки, які спостерігалися в Україні навесні й досі час від часу повертаються, зачепили плодові дерева. Експерти East Fruit зазначають, що остання хвиля заморозків наприкінці квітня зачепила пізні сорти плодових дерев, зокрема яблуні та груші.

Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надходить з Вінницької області, яку називають "столицею садівництва". У цьому регіоні температура повітря опускалася до -5…-6 градусів, і через це квітучі сади могли постраждати.

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В Інституті садівництва НААН не виключили ймовірність повного знищення врожаю абрикосів та аличі, пише РБК-Україна. Крім цього зазначається, що могли бути знищені до 30% врожаю вишні та черешні через вплив низьких температур на фертильність пилку.

Очікується, що втрати урожаю яблук і груш від останньої хвилі заморозків будуть мінімальними, але певний вплив на якість цих фруктів також може спостерігатися. Зазначається, що точніші прогнози щодо врожаю яблук будуть у другій половині травня.

Через можливу втрату або зменшення врожаїв фруктів на полицях магазинів в Україні може з’явитися більше імпортної продукції, а це у свою чергу вплине на ціну, тому що при її формуванні закладаються додаткові витрати на логістику.

Також аграрії повідомляють про пошкодження на плантаціях полуниці та суниці садової. Крім цього, очікується зменшення врожаю літніх сортів малини. За попередніми оцінками, лохина не постраждала від заморозків.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерти пояснили, чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну. Насправді є досить просте пояснення, чому українці змушені купувати вирощену в нашій державі ранню картоплю дорожче, ніж ту, яка привезена з-за кордону.

Також раніше стало відомо, чи подорожчають овочі та фрукти в Україні. Почався новий сезон спочатку тепличних, а потім і ґрунтових овочів – стало відомо, як зміниться ціна. Також експерти попередили, що продаж фруктів під загрозою.

Нагадаємо, обвалились ціни на популярний продукт – найнижча вартість за останні роки. Світові ціни на популярну крупу знизились через надлишкові запаси та рекордні врожаї.

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