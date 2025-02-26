Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

Новини України 26 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 26 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС Київщини, Donald J. Trump/Facebook

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідає Білий дім, щоб підписати угоду про постачання корисних копалин.

Як пише Axios із посиланням на два джерела, близькі до українського уряду, угоду було погоджено у вівторок після двох тижнів напружених переговорів.

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Дрони РФ атакували Харків і Київщину: спалахнули пожежі, загинула людина

У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО.

У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у коментарі Новости.LIVE, квартира, в яку влучив Шахед, була нежитловою, тому обійшлося без жертв.

Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФ

Над територією Краснодарського краю Росії уночі, 26 лютого, пролунало багато вибухів. Місцеві скаржились на масштабну атаку БпЛА, пише Astra.

Зазначається, що місцеві жителі писали у соціальних мережах, що дронів було дуже багато. Лунало щонайменше 40 вибухів. Їх чули, зокрема, в Анапі, у поселеннях Виноградне, Витязеве, а згодом і в Туапсе. План "Килим" вводили в аеропорту Сочі.

РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів": скільки цілей вдалося збити захисникам

У ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони армія РФ запускала з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку

Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине. Вони вибили ворога за межі села та не дали йому закріпитися.

Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбар в інтерв'ю Bloomberg Television.

Він нагадав, що Трамп схвалює введення європейських військ в Україну.

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, змінює риторику щодо Володимира Зеленського після заяв Дональда Трампа. Зокрема, він визнав, що Зеленський є легітимним президентом України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, 24 лютого Путін дав інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну. Під час розмови російський диктатор заявив, що "вибори в Україні не проводять під час воєнного стану".

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

Росія змінила тактику терору українських міст ударними безпілотниками типу "Шахед". Тепер ворог атакує дронами на нижчій висоті, ніж раніше. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"Російські дрони летять нижче, ніж раніше. Також росіяни намагаються випробовувати посилені типи антен, щоб протидіяти впливу РЕБ", – написав він.

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

Все більше світових політиків намагаються переконати Дональда Трампа, що він робить найбільшу помилку в історії, стаючи на бік Москви. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що мирний план Трампа не має гарантованої допомоги для України, а також не передбачає відправку сил.

В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії

У середу, 26 лютого, на Одещині та Дніпропетровщині діють відключення світла. Обленерго змушені застосовувати тимчасові відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів РФ. Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Через пошкодження інфраструктури в регіонах діють мережеві обмеження. Ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

ЗСУ не можна йти у наступ: ексречник Генштабу здивував заявою

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що зараз не час для контрнаступальних дій Збройних сил України. Він упевнений, що контратаки принесуть втрати, а Україні армію треба зберегти. Про це він сказав в інтерв’ю Oboz.ua.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні посилити свої позиції на тлі заяв про переговори, зібравши сили та показавши успіх на полі бою, Селезньов заявив, що "у жодному разі" такого робити не потрібно.

"Ми чули, як жінка вмирала": очевидці розповіли про удар БпЛА під Києвом

Російські окупанти в ніч на 26 лютого атакували передмістя Києва дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив прямо у житловий будинок. На місці трагедії загинула людина, ще одну – шукають під завалами. Про це повідомляє ТСН в ефірі телемарафону.

"Свідки обстрілу кажуть, що ворожий дрон влетів просто у спальню і там вибухнув. Мешканці кажуть, що чули, як наближається дрон", - розповіла кореспондентка ТСН.

На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

У ніч на 26 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у Крюківщині Київської області, внаслідок чого сталася пожежа. Про це повідомляє Укрінформ.

Росія та США готуються до нових переговорів: стали відомі деталі

Представники країни-агресорки Росії та США проведуть нову зустріч. Вона стосуватиметься питання роботи посольств.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що між США та Росією відбудеться новий раунд переговорів. Головною темою стане обговорення роботи посольств. За словами Лаврова, за підсумками переговорів "буде зрозуміло, наскільки країни можуть рухатися швидко та ефективно", повідомляють росЗМІ.

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

У четвер, 27 лютого, погода в Україні буде сонячною, опадів не передбачається. Лише на заході можливе збільшення хмарності через вплив Атлантики. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За прогнозом синоптикині, 27 лютого найтепліше буде на заході України – вдень температура підніметься до +5...+11°C. Найхолодніше – у східних областях, там очікується -2...-6°C. На решті території країни температура становитиме +1...+5°C.

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки щонайменше п'ять людей загинули і вісім зазнали поранень. Про наслідки атаки повідомив керівник Донецької обласної військово адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram

Він оприлюднив фото з місця удару, на якому видно зруйновані будівлі та велику вирву.

Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди

Україна та США фактично завершили роботу над остаточним варіантом угоди щодо корисних копалин. Документ має назву - "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Угода може мати великий успіх": Зеленський розкрив деталі угоди зі США

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі кінцевого варіанту угоди зі США про корисні копалини. Про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що в цій версії угоди Україна не є боржником.

"В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю що там партнери", - сказав Зеленський.

У Росії вибухнув найбільший нафтопереробний завод: у ГУР розкрили деталі операції

Головне управління розвідки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по морському порту і нафтопереробному заводу у російському Туапсе.

Під час нічного дронового удару на Туапсинському НПЗ пролунало не менш ніж 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання, повідомив співрозмовник видання LIGA.net у спецслужбі.

"Буде більш серйозною і складною": Зеленський анонсував нову угоду зі США

Україна після укладення угоди зі США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів планує підписати ще один важливий документ – угоду про інвестиційний фонд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

Експерт паливного ринку Дмитро Леушкін повідомив, що вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін. Якщо ціни й зміняться, то не більше ніж на 50 копійок.

Він вважає, що ціни на пальне в Україні у березні 2025 року можуть взагалі не змінитись, передає видання Автотема.

"Ми не жебраки": стали відомі фінальні деталі угоди про надра між Україною та США

Станом на 26 лютого 2025 року Україна та Сполучені Штати перебувають на фінальному етапі узгодження стратегічної угоди щодо співпраці у сфері видобутку та переробки рідкісноземельних металів. Цей договір відкриває нові можливості для України в розвитку критично важливої галузі та створення гарантій безпеки в майбутньому.

Главред з'ясував, що передбачає угода, які її ключові положення та коли вона може бути підписана.

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

Українські захисники потужно вдарили по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари були завдані 26 лютого силами підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших складових Сил оборони. Під ударом опинилися військові аеродроми "Саки" та "Кача", а також Туапсинський нафтопереробний завод.

Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

Росія намагається підвищувати ставки перед переговорами з Сполученими Штатами та особисто Трампом. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у Telegram.

За його словами, саме наміром підвищення ставок перед Трампом пояснюється заява очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо Херсона та Запоріжжя, які Росія вже встигла вписати у свою Конституцію.

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

Президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення від США для візиту і підписання угоди про рідкоземельні метали. Водночас адміністрація президента США сумнівається в необхідності приїзду Зеленського на зустріч із Трампом. Про це пише Reuters.

"Він зі мною це не обговорював": перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

Володимир Зеленський не планує і не має бажання бути президентом усе своє життя. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4. Уривок інтерв'ю вона оприлюднила на своїй сторінці в Telegram.

"Буде дуже велика угода": Трамп назвав дату приїзду Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибуде до США. Це підтвердив президент Дональд Трамп, повідомляє Fox News.

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

Кількісний склад армії України: Зеленський видав важливу заяву

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що кількісний склад української армії буде збережено максимально.

Під час брифінгу президент заявив, що Україна не має підстав довіряти запевненням Кремля у "миролюбності", тому сильна українська армія стане найкращою гарантією безпеки для нашої держави у разі досягнення домовленостей з державою-агресоркою про припинення вогню.

В Україну йде потепління, але повертаються опади: синоптики назвали дату негоди

Погода в Україні 27 лютого буде теплішою, ніж до цього. Однак у деяких областях буде ще дуже холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найтепліше 27 лютого буде у західних областях. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. У східних областях очікується морозна погода - 2...6 градусів морозу. На сході вночі температура повітря опуститься до -15 градусів.

Уряд схвалив підписання угоди із США щодо надр і виділив 6 основних пунктів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у п'ятницю 28 лютого. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення у Telegram.

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