Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

Юлія Закрепа
26 лютого 2025, 16:50
57
Залежно від регіону України ціни на бензин А-95 суттєво різняться.
Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні
На скільки здорожчає бензин / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Головне із матеріалу:

  • Головним фактором впливу на ринок можуть стати зовнішні обставини
  • Чи вистачить пального для Українців навесні

Експерт паливного ринку Дмитро Леушкін повідомив, що вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін. Якщо ціни й зміняться, то не більше ніж на 50 копійок.

Він вважає, що ціни на пальне в Україні у березні 2025 року можуть взагалі не змінитись, передає видання Автотема.

відео дня

Експерт зазначив, що на ринку достатньо пального, навіть з урахуванням майбутньої посівної кампанії. Водночас у березні її початок малоймовірний.

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, аграрний сезон не спричинить зростання цін на пальне, оскільки логістика в Україні працює стабільно. Водночас головним фактором впливу на ринок можуть стати зовнішні обставини, зокрема політика президент США Дональда Трампа щодо Іраку.

Залежно від регіону України ціни на бензин А-95 різняться. Середня вартість стандартного бензину становить 56,89 грн за літр, а преміального - 60,20 грн за літр.

  • У Чернігівській області ціна стандартного бензину найвища - 58,37 грн за літр, тоді як у Закарпатській області він найдешевший - 56,20 грн за літр.
  • У Херсонській та Полтавській областях преміальний бензин коштує понад 61 грн за літр, тоді як у Закарпатті його можна придбати за 58,99 грн за літр.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків. Українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських засобів. Відпускні ціни знизяться вже з березня 2025 року.

В Україні аномально подорожчав дуже популярний продукт. На початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії. Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит.

Стало відомо, що в Україні основний продукт подорожчає через небезпечну хворобу. У 2024 і 2025 роках в Україні зросла кількість спалахів небезпечних хвороб серед свійських тварин - особливе занепокоєння викликає африканська чума свиней.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціна газу бензин ціна бензина новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

18:37Політика
Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

17:59Війна
Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

17:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Останні новини

18:38

Як правильно вибрати авто з пробігом: поради для водіїв

18:37

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

18:05

Нацбанк спростував чутки, що нібито давав згоду на продаж БТА банку

17:59

Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

17:57

Надя Дорофєєва зізналася, чому вважає Мішу Кацуріна найкращим

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
17:33

Гриби миттєво втрачають аромат і пружність: 4 помилки, які допускає більшість

17:33

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

17:09

"Ми не жебраки": стали відомі фінальні деталі угоди про надра між Україною та США

16:51

Як порахувати індекс маси тіла: норма ІМТ і який сигнал небезпеки для здоров'я

Реклама
16:50

Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

16:43

Просив відправити в хоспіс: батько Фріске розкрив бридку правду про Шепелєва

16:39

"Буде більш серйозною і складною": Зеленський анонсував нову угоду зі США

16:32

У РФ великі проблеми на ключовому напрямку: ворог втрачає ініціативу на фронті

16:26

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

16:10

Популярна українська співачка розповіла про стосунки з дівчиною

15:43

Полтавський ГЗК повернуть державі: Мінʼюст готує звернення до суду – ЗМІ

15:42

У Росії вибухнув найбільший нафтопереробний завод: у ГУР розкрили деталі операції

15:36

"Угода може мати великий успіх": Зеленський розкрив деталі угоди із США

15:30

Загадка для найрозумніших: чим відрізняються дві дівчини

15:23

Остапчук показав моторошний приліт поруч із їхнім будинком

Реклама
15:14

Зупинення боїв по лінії зіткнення: Лавров зробив цинічну заяву

14:53

Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди

14:50

Оригінальний сюрприз вразить наповал: що подарувати автомобілісту на день народження

14:31

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

14:28

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

14:26

Росія та США готуються до нових переговорів: стали відомі деталі

14:25

Багато хто відчував, але причину знають одиниці: чому плита б'є струмом

14:09

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

14:08

Серіалу "Тропіканка" 30 років: який вигляд мають герої теленовели сьогодні

13:47

На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

13:22

Марічка Падалко показала ексклюзивні кадри зі своїм чоловіком-військовим - причина

13:17

Заробляли на військовозобов'язаних до $150 тисяч: поліція викрила працівників ТЦК

13:15

"Ми чули, як жінка вмирала": очевидці розповіли про удар БпЛА під КиєвомФотоВідео

13:09

Найкращий подарунок до 8 Березня — квіти! новини компанії

12:32

Від зрадниці Анни Сєдокової пішла ще одна близька людина - що сталося

12:27

Як зараз виглядає донька найстаршої породіллі України та чому хоче судитися з мамою

12:22

ЗСУ не можна йти у наступ: ексречник Генштабу здивував заявою

12:20

Нервові клітини не відновлюються: міф чи реальність

12:08

В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії

12:06

"Людина великої душі й серця": на фронті загинув відомий український режисер

Реклама
11:51

Що сталося зі зрадницею Сніжаною Єгоровою - деталі

11:36

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:30

У Трампа можуть відмінити нові пакети військової допомоги для України - Defense Express

11:09

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:05

"Не даємо нічого": Трамп сказав, чи отримає Україна військову допомогу від США

10:57

Чим відрізняються два хом’яки: лише гостроокі кмітливці вгадають за 29 секунд

10:46

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

10:43

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

10:31

Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артистаВідео

10:19

Тренди сумок 2025 – стильні аксесуари, що змінять образ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти