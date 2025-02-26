Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

Головне із матеріалу:
- Головним фактором впливу на ринок можуть стати зовнішні обставини
- Чи вистачить пального для Українців навесні
Експерт паливного ринку Дмитро Леушкін повідомив, що вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін. Якщо ціни й зміняться, то не більше ніж на 50 копійок.
Він вважає, що ціни на пальне в Україні у березні 2025 року можуть взагалі не змінитись, передає видання Автотема.
Експерт зазначив, що на ринку достатньо пального, навіть з урахуванням майбутньої посівної кампанії. Водночас у березні її початок малоймовірний.
За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, аграрний сезон не спричинить зростання цін на пальне, оскільки логістика в Україні працює стабільно. Водночас головним фактором впливу на ринок можуть стати зовнішні обставини, зокрема політика президент США Дональда Трампа щодо Іраку.
Залежно від регіону України ціни на бензин А-95 різняться. Середня вартість стандартного бензину становить 56,89 грн за літр, а преміального - 60,20 грн за літр.
- У Чернігівській області ціна стандартного бензину найвища - 58,37 грн за літр, тоді як у Закарпатській області він найдешевший - 56,20 грн за літр.
- У Херсонській та Полтавській областях преміальний бензин коштує понад 61 грн за літр, тоді як у Закарпатті його можна придбати за 58,99 грн за літр.
Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків. Українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських засобів. Відпускні ціни знизяться вже з березня 2025 року.
В Україні аномально подорожчав дуже популярний продукт. На початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії. Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит.
Стало відомо, що в Україні основний продукт подорожчає через небезпечну хворобу. У 2024 і 2025 роках в Україні зросла кількість спалахів небезпечних хвороб серед свійських тварин - особливе занепокоєння викликає африканська чума свиней.
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