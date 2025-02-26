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Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди

Руслана Заклінська
26 лютого 2025, 14:53оновлено 26 лютого, 15:35
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Угода безпосередньо пов’язана з безпековими гарантіями, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди
Україна та США фіналізували угоду щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

  • Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних металів
  • Угода пов’язана з гарантіями безпеки України
  • 26 лютого угоду розгляне Кабмін, а після узгодження гарантій безпеки її підпишуть у присутності президентів України та США

Україна та США фактично завершили роботу над остаточним варіантом угоди щодо корисних копалин. Документ має назву - "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Ми фактично напрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично, це попередній договір, який матиме юридичну силу. Він передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, яким Україна та США спільно управлятимуть і наповнюватимуть", - зазначив він.

відео дня

Шмигаль наголосив, що угода безпосередньо пов’язана з безпековими гарантіями України. За його словами, інакше ані президент України Володимир Зеленський, ані Кабмін не розглядатимуть її. Він зауважив, що вже існуючі родовища, об'єкти, ліцензії і рента не підлягають обговоренню при створенні цього фонду, йдеться лише про майбутні розробки.

"У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента", - розповів прем'єр.

Водночас Шмигаль підкреслив, що угода має попередній характер. Основний договір про створення інвестиційного фонду уряд України почне розробляти спільно з урядом США одразу після її підписання.

"Тобто ця угода носить попередній характер перед тим, як ми почнемо дуже конкретно, із залученням вже міжнародних юристів, глибоко пропрацьовувати угоду про створення цього фонду", - пояснив він.

Прем'єр-міністр анонсував, що угоду розгляне український уряд на засіданні 26 лютого. Після досягнення домовленостей між президентами України та США про гарантії безпеки, в їхній присутності представник українського уряду підпише документ. Далі розпочнеться імплементація підходів до гарантій безпеки та розробка угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України.

Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди
Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Основні положення угоди

Одним із важливих аспектів документа є те, що його підписання не потребуватиме ратифікації у Верховній Раді України, що значно пришвидшує процес його імплементації. Водночас, попереду ще складні переговори щодо деталізації механізмів співпраці та реалізації положень угоди на практиці.

Юридичною основою цієї домовленості є зобов’язання України розпочати повноцінні переговори зі США щодо укладання розширеної угоди, яка визначатиме принципи діяльності "Інвестиційного фонду відбудови". Це двостороння фінансова структура, яку мають створити Україна та США для координації та реалізації відбудовчих і стратегічних інвестиційних проєктів в Україні.

Українській делегації вдалося змінити тональність угоди, зробивши її вигідною для країни. Нинішній текст відповідає стратегічним інтересам Києва.

Видання Європейська правда оприлюднила фінальний текст міжурядової угоди між Україною та США. Основні положення угоди:

  1. Створення інвестиційного фонду – Україна та США на рівних управлятимуть Фондом відбудови України.
  2. Безпекова складова – угода є частиною архітектури міжнародної безпеки та включає підтримку вступу України до НАТО або надання альтернативних гарантій.
  3. Фінансування фонду – Україна зобов’язується спрямовувати 50% надходжень від монетизації державних природних ресурсів (вуглеводні, метали, інфраструктура) до фонду.
  4. Спільні внески США та України – кошти інвестуватимуть у відновлення, економіку та безпеку України.
  5. Визнання внеску України у міжнародну безпеку – документ містить відсилання до Будапештського меморандуму.
  6. Спільне управління фондом – контроль за використанням коштів здійснюватиметься урядами України та США.

Угода про рідкоземельні метали з США - останні новини

Як повідомляв Главред, США та Україна близькі до погодження угоди про корисні копалини, що передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції" під спільним управлінням. За даними Axios, фонд спрямований на залучення інвестицій у видобуток корисних копалин та інфраструктуру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім цього або наступного тижня для підписання угоди. Проте у Тhe New York Times стверджували, що угода не містить гарантій безпеки для України.

Крім цього, за угодою, 50% доходів від майбутньої монетизації мінеральних ресурсів спрямовуватимуться у спеціальний фонд для інвестицій в Україну. Київ добився виключення з документа пунктів, які раніше надавали США фінансову перевагу.

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Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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