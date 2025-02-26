'Угода може мати великий успіх': Зеленський розкрив деталі угоди із США

Що відомо про угоду:
- В угоді не йдеться про те, що Україна боржник
- Україна та США будуть партнерами
- Ця угода може мати великий успіх
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі кінцевого варіанту угоди із США про корисні копалини. Про це він заявив під час брифінгу.
Він зазначив, що у цій версії угоди Україна не є боржником.
"В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю що там партнери", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Україна та США будуть партнерами. В рамках угоди буде створений україно-американський фонд.
"Це наші ресурси. Я вдячний Сполученим Штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство. Важливо те, що цей фонд україно-американський, а не тільки американський ... Але безумовно, дивіться, про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода", - додав він.
Слід зазначити, що поки у цей фонд гроші надходити не будуть, адже ще не укладений наступний договір, який буде складнішим та серйознішим. Цей договір матиме обов'язкову ратифікацію в українському парламенті.
"Наступний договір про фонд. Там буде вже про відносини партнерські, гроші тощо ... Тут 50%, які відшкодуються від прибутків нових ліцензій тощо. Тобто тут Україна повинна розібратися з ліцензіями ... 50% від нового йде в фонд, де ми вже є партнерами", - пояснив Зеленський.
Нині у цьому варіанті угоди немає пункту про те, що Україна має відшкодувати США гроші у співвідношення 2 долара за 1 долар. Також в угоді з'явився важливий пункт про гарантії безпеки.
"Я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. Тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення про гарантії безпеки України. І оце з'явилось", - додав Зеленський.
Президент вважає, що ця угода може мати великий успіх. США вкладатимуть великі кошти у видобуток, технології. Тоді Америка буде захищати свої інвестиції.
"Ця угода може бути великий успіх мати, або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампа ... Серйозні технології - це дороговартісна історія. Якщо ми всі бачимо майбутнє саме таке, і якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки є однією з країн, яка дає гарантію безпеки, або однією з головних країн, то тоді це може бути успіх, або перший крок до сталого справедливого миру, до зростаючої економіки України тощо", - підсумував Зеленський.
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