'Угода може мати великий успіх': Зеленський розкрив деталі угоди із США

У кінцевому варіанті угоди із США Україна не є боржником. Також в неї включений пункт про гарантії безпеки.

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Деталі кінцевого варіанту угоди із США / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

Що відомо про угоду:

В угоді не йдеться про те, що Україна боржник

Україна та США будуть партнерами

Ця угода може мати великий успіх

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі кінцевого варіанту угоди із США про корисні копалини. Про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що у цій версії угоди Україна не є боржником.

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"В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю що там партнери", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна та США будуть партнерами. В рамках угоди буде створений україно-американський фонд.

"Це наші ресурси. Я вдячний Сполученим Штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство. Важливо те, що цей фонд україно-американський, а не тільки американський ... Але безумовно, дивіться, про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода", - додав він.

Слід зазначити, що поки у цей фонд гроші надходити не будуть, адже ще не укладений наступний договір, який буде складнішим та серйознішим. Цей договір матиме обов'язкову ратифікацію в українському парламенті.

"Наступний договір про фонд. Там буде вже про відносини партнерські, гроші тощо ... Тут 50%, які відшкодуються від прибутків нових ліцензій тощо. Тобто тут Україна повинна розібратися з ліцензіями ... 50% від нового йде в фонд, де ми вже є партнерами", - пояснив Зеленський.

Нині у цьому варіанті угоди немає пункту про те, що Україна має відшкодувати США гроші у співвідношення 2 долара за 1 долар. Також в угоді з'явився важливий пункт про гарантії безпеки.

"Я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. Тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення про гарантії безпеки України. І оце з'явилось", - додав Зеленський.

Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред

Президент вважає, що ця угода може мати великий успіх. США вкладатимуть великі кошти у видобуток, технології. Тоді Америка буде захищати свої інвестиції.

"Ця угода може бути великий успіх мати, або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампа ... Серйозні технології - це дороговартісна історія. Якщо ми всі бачимо майбутнє саме таке, і якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки є однією з країн, яка дає гарантію безпеки, або однією з головних країн, то тоді це може бути успіх, або перший крок до сталого справедливого миру, до зростаючої економіки України тощо", - підсумував Зеленський.

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