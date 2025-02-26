В Україну йде потепління, але повертаються опади: синоптики назвали дату негоди

Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусі.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idet-poteplenie-no-vozvrashchayutsya-osadki-sinoptiki-nazvali-datu-nepogody-10642949.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 26 лютого

Де температура повітря опуститься до -16 градусів

Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 27 лютого буде теплішою, ніж до цього. Однак у деяких областях буде ще дуже холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найтепліше 27 лютого буде у західних областях. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. У східних областях очікується морозна погода - 2...6 градусів морозу. На сході вночі температура повітря опуститься до -15 градусів.

відео дня

Надалі в Україні буде теплішати. Водночас в регіони повернуться і опади. 28 лютого, а також 1-2 березня в Україні буде вітряно, сніжно та дощитиме.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: ventusky

Погода 27 лютого

В Україні 27 лютого буде невелика хмарність. На дорогах крім західних та південних областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозуємо найхолоднішу погоду - вночі 11-16°, вдень 0-5° морозу. У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим - вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. На решті території розраховуємо на прохолодну ніч (7-12° морозу), але на приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень.", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -15

За даними meteoprog, 27 лютого в Україні буде місцями прохолодним та теплим. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -15...-3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: meteoprog

Погода 27 лютого у Києві

У Києві 27 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред