Кількісний склад армії України: Зеленський видав важливу заяву

Україна не має підстав довіряти запевненням Кремля у "миролюбності".

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Зеленський зробив заяву про кількісний склад української армії / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що кількісний склад української армії буде збережено максимально.

Під час брифінгу президент заявив, що Україна не має підстав довіряти запевненням Кремля у "миролюбності", тому сильна українська армія стане найкращою гарантією безпеки для нашої держави у разі досягнення домовленостей з державою-агресоркою про припинення вогню.

"Ми віримо в нашу армію і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки, тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад максимальний. Кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - наголосив він. відео дня

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський розкрив деталі угоди із США. Стало відомо, що Україна та США будуть партнерами. В рамках угоди буде створений україно-американський фонд. Поки у цей фонд гроші надходити не будуть, адже ще не укладений наступний договір.

Президент України розповів, чи триватиме війна в Україні ще три роки. Володимир Зеленський сподівається, що закінчити війну в Україні вийде вже цього року. Він також додав, що країна-агресор може повернутися і напасти, наприклад, через 10 років, якщо українці не будуть готові.

Стало відомо, що Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню. Президент України отримав офіційне запрошення від США для візиту і підписання угоди про рідкоземельні метали. Водночас адміністрація президента США сумнівається в необхідності приїзду Зеленського.

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