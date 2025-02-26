'Велика помилка в історії': мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

Європейські лідери чекають слушного моменту, щоб відстояти свою позицію та позицію України.

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Мирний план Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook/DonaldTrump

Ключові тези:

Мирний план Трампа не має гарантованої допомоги для України

Європейські політики намагаються відмовити Трампа від переходу на бік Москви

Рішення Трампа може зіграти на руку Путіну

Все більше світових політиків намагаються переконати Дональда Трампа, що він робить найбільшу помилку в історії, стаючи на бік Москви. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що мирний план Трампа не має гарантованої допомоги для України, а також не передбачає відправку сил.

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"Прагнення Дональда Трампа досягти швидкого миру та його зближення з Росією змусили лідерів по всій Європі нашіптувати та відмовляти американського президента від найбільшої помилки в історії", - йдеться в повідомленні.

Журналісти видання підкреслили, що Еммануель Макрон під час візиту до Вашингтону тиснув на Трампа, щоб він надавав військову допомогу Україні, зокрема – погодився відправити сили США, як Велика Британія і Франція у разі укладання мирної угоди.

Співрозмовники WSJ не вдавалися в деталі, але зауважили, що Трамп був відкритий до ідеї з відправкою миротворчих сил до України. У ЗМІ також стверджують, що Макрон поїхав з Вашингтона, вважаючи, що у нього вдалося порозумітися з Трампом.

Також у Вашингтоні вже був президент Польщі Анджей Дуда, й у четвер очікується візит прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. Журналісти наголошують, що європейські політики продовжують дотримуватися стратегії задобрювання та "нашіптування", аби відмовити Трампа від його найбільшої помилки – переходу на бік Москви.

Водночас, офіційний представник Білого дому заявив, що хоча Макрон і вважає, що зміг порозумітися з Трампом, однак мирна угода президента США не буде включати надання допомоги Україні у разі бойових дій, а також не передбачає жодних зобов'язань щодо відправки власних військових.

"Для Європи багато чого поставлено на карту. Рішення Трампа наполягати на швидкому мирі в Україні ризикує зіграти на руку російському президенту Володимиру Путіну та порушити 80 років трансатлантичних безпекових зв'язків, які були гарантом відносного миру в усьому світі", – наголосили журналісти WSJ.

У виданні також додали, що європейські лідери зараз намагаються знайти баланс між "нашіптуванням" лестощів Трампу, який має наймогутнішу армію світу, та вибором слушного моменту, аби відстояти свою позицію та позицію України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп відмовився озвучити, яку військову допомогу Україні надасть Америка в рамках мирної угоди. За його словами, станом на сьогодні Штати не пропонують нічого, а гарантії безпеки мають більшою мірою бути відповідальністю країн Європи.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що інтереси Дональда Трампа зараз розділені на кілька етапів. На даний момент він зосереджений на спробах отримати Нобелівську премію миру, тому активно просуватиме ідею мирного врегулювання.

Крім того, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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