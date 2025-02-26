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Новий спосіб переїхати до США: Трамп анонсував запровадження "золотих карт"

Анна Ярославська
26 лютого 2025, 10:05
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США запровадять преміальний аналог традиційної грінкарти. "Золота карта" дасть змогу олігархам із РФ купувати шлях до американського громадянства.
Дональд Трамп, США
Трамп дозволить олігархам із РФ купувати за $5 млн шлях до громадянства США / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

  • Що таке "золота карта" і які привілеї вона дає
  • Скільки коштуватиме "золота карта"

США продаватимуть заможним іноземцям так звані "золоті карти". Це спеціальний дозвіл, який даватиме право жити й працювати у США та відкриє шлях до отримання американського громадянства. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп у вівторок, 25 лютого.

Як пише CNN, "золота карта" стане преміальним аналогом традиційної грінкарти. Її вартість становитиме 5 мільйонів доларів.

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"Ми будемо продавати золоту карту. У вас є грінкарта, а це буде золота карта. Її ціна становитиме приблизно 5 мільйонів доларів, і вона надасть ті самі привілеї, що й грінкарта, але з додатковим шляхом до громадянства. Це дасть змогу залучити до США заможних людей", - заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він продавати золоті карти російським олігархам, Дональд Трамп заявив: "Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів, які є дуже милими людьми".

Дивіться відео - Трамп оголосив про запровадження "золотих карт" для переїзду до США:

Скриншот

Тим часом міністр торгівлі США Говард Лутнік уточнив, що нова програма замінить чинну урядову ініціативу EB-5, яка надавала візи інвесторам.

"Звичайно, всі претенденти проходитимуть ретельну перевірку, щоб підтвердити їхню відповідність високим стандартам", - наголосив Лутник.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Міграційна політика США - останні новини

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа на невизначений період призупинила прийом імміграційних заявок від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни.

Такий крок адміністрацій Трампа вплине на мігрантів, які перебували в процесі подачі заяв на отримання пільг, які дозволяють перебувати на території Штатів.

Пізніше лужба громадянства та імміграції США повідомила, що для українців, які тікають до Сполучених Штатів Америки від війни, призупинили програму United for Ukraine (U4U).

Прийом нових заявок із 20 січня за формою I-134A, передбаченою програмою U4U, тимчасово не відбувається. Наразі відповідна служба опрацьовує всі попередні запити, подані українськими біженцями.

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