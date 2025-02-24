"Будуватимемо НАТО в Україні": Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами

Зеленський заявив: якщо членство в Альянсі для України надалі залишиться закритим, то у нас не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні.

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Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези із заяви Зеленського:

Якщо членство в НАТО для нас буде закритим, то доведеться будувати НАТО в Україні

Україна вже підписала 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами

Україна вже підписала 28 двосторонніх безпекових угод зі своїми партнерами, у яких прописані чіткі оборонні, політичні й фінансові зобов’язання.

Такі угоди першочергово допомагають не допустити розширення війни в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання "Підтримуй Україну", що відбувається у Києві 24 лютого за участю низки іноземних лідерів.

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Зеленський заявив, що НАТО є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій в Європі.

"Україна і багато хто у світі стверджують, що НАТО є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій в Європі, і це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями і яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордони між НАТО і Росією, а це довгий кордон", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. Зеленський заявив, що якщо членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, то в нашої держави не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такий контингент і таке оборонне виробництво, які означитимуть гарантований мир.

"Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. І я вдячний усім вам, я вдячний партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки – це ключ до миру, і чим надійнішими вони будуть, тим довше буде зберігатися мир", – наголосив український президент.

Зеленський розповів, що Україна вже підписала 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами.

"У нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. І майже з усіма, хто бере участь сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов’язання, які роблять сильнішою Україну і ваші країни. Це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на нерозширення цієї війни. І нам потрібно збільшувати те, про що ми домовилися з вами, на двосторонній основі. Більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше технологічних речей, те, що безпосередньо захищає життя людей, розвиваючи українську ППО. Ми створюємо основу нового європейського повітряного щита. Кожне зобов’язання щодо ППО критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатню для безпеки систему гарантій для справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи", – сказав Зеленський.

Засідання "Підтримуй Україну" 24 лютого – які заяви звучали

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант, наголосив Зеленський. Також він заявив, що Україна, Європа і США повинні сидіти за столом переговорів навпроти країни-агресорки Росії.

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає. І треба ситуації, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го", – заявив Зеленський.

Також під час цього засідання президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату – 1 січня 2030 року. Україна потребує справедливих гарантій безпеки для себе, саме тому питання вступу до НАТО не можна знімати з столу переговорів, зазначив Науседа.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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