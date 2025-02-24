Фінальна фаза 'переговорів': Україна готова до підписання угоди із США

Головні тези Стефанішиної:
- Лідери США та України зможуть підписати угоду у Вашингтоні
- Що відомо про видобувний потенціал України
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.
Віцепрем’єрка на своїй сторінці зазначила, що переговори "були дуже конструктивними" і "майже всі ключові деталі вже узгоджені".
"Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди… Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед", – повідомила Стефанішина.
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