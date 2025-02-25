ЗСУ не можуть знищити заводи РФ з виробництва Шахедів: Буданов назвав 3 нюанси

Керівник ГУР заявляє, що у України поки немає засобів, які могли б знищити такі російські заводи.

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Чому Україна не може знищити заводи РФ по виробництву Шахедів / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

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Україна не може знищити російські заводи з виготовлення "Шахедів"

У України нема засобів, які могли б знищити ці заводи

Україна не може знищити російські заводи з виготовлення ударних безпілотників типу "Шахед". Про це особисто заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Відео вже розлетілось в Мережі.

Він назвав кілька факторів, через які Україна не може знищити ці заводи:

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віддаленість таких об'єктів від лінії фронту;

прикриття заводів потужними засобами РЕБ та ППО;

велика площа об'єктів.

"Їх лінійні розміри у кілометрах. А дрон - це засіб повітряного нападу, якщо можна так його назвати, який несе досить обмежений заряд. Дрон призначений для ураження точкових об'єктів, а нам треба нищити в площині. Для цього потрібні ракети, але наші ракети на такі дальності не літають, на жаль, поки", - пояснив Буданов.

Основним заводом по виробництву "Шахедів" у РФ є "Алабуга" у Татарстані. Буданов зазначив, що йому відомо, скільки Росія виготовляє цих дронів, але він відмовився називати точну кількість.

"Відомо, але я не буду озвучувати цифри. Кількість велика", - сказав Буданов.

Дивіться відео із заявою Кирила Буданова:

Чому Україна не може знищити заводи РФ по виробництву Шахедів / фото: скріншот

Виробництво зброї в Росії - що відомо

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що виробництво Іскандерів стало важчим для ворога через санкції. Однак Росія все одно знаходить способи постачати необхідні компоненти. Цей процес став набагато складнішим і займає більше часу.

У ЦПД розповіли правду про підготовку РФ виробництва Іскандерів. Йшла мова про те, що Росія налагодить виробництво Іскандерів з дальністю польоту у 1000 кілометрів, однак це виявилось фейком.

Також Главред повідомляв про те, що Росія розпочне виробництво дронів у КНДР. Окупанти вже використовують на фронті новий дрон "Италмас". Згодом ворог матиме у розпорядженні також інші БпЛА. Їх виготовлятимуть у КНДР відповідно до умов оборонного союзу, укладеного між обома країнами. Також очікується, що у Північній Кореї розпочнеться виробництво БпЛА значно простіших за Shahed-136 чи "Ланцет", але не менш небезпечних дронів.

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