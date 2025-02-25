ЗСУ не можуть знищити заводи РФ з виробництва Шахедів: Буданов назвав 3 нюанси

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- Україна не може знищити російські заводи з виготовлення "Шахедів"
- У України нема засобів, які могли б знищити ці заводи
Україна не може знищити російські заводи з виготовлення ударних безпілотників типу "Шахед". Про це особисто заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Відео вже розлетілось в Мережі.
Він назвав кілька факторів, через які Україна не може знищити ці заводи:
- віддаленість таких об'єктів від лінії фронту;
- прикриття заводів потужними засобами РЕБ та ППО;
- велика площа об'єктів.
"Їх лінійні розміри у кілометрах. А дрон - це засіб повітряного нападу, якщо можна так його назвати, який несе досить обмежений заряд. Дрон призначений для ураження точкових об'єктів, а нам треба нищити в площині. Для цього потрібні ракети, але наші ракети на такі дальності не літають, на жаль, поки", - пояснив Буданов.
Основним заводом по виробництву "Шахедів" у РФ є "Алабуга" у Татарстані. Буданов зазначив, що йому відомо, скільки Росія виготовляє цих дронів, але він відмовився називати точну кількість.
"Відомо, але я не буду озвучувати цифри. Кількість велика", - сказав Буданов.
Дивіться відео із заявою Кирила Буданова:
Виробництво зброї в Росії - що відомо
Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що виробництво Іскандерів стало важчим для ворога через санкції. Однак Росія все одно знаходить способи постачати необхідні компоненти. Цей процес став набагато складнішим і займає більше часу.
У ЦПД розповіли правду про підготовку РФ виробництва Іскандерів. Йшла мова про те, що Росія налагодить виробництво Іскандерів з дальністю польоту у 1000 кілометрів, однак це виявилось фейком.
Також Главред повідомляв про те, що Росія розпочне виробництво дронів у КНДР. Окупанти вже використовують на фронті новий дрон "Италмас". Згодом ворог матиме у розпорядженні також інші БпЛА. Їх виготовлятимуть у КНДР відповідно до умов оборонного союзу, укладеного між обома країнами. Також очікується, що у Північній Кореї розпочнеться виробництво БпЛА значно простіших за Shahed-136 чи "Ланцет", але не менш небезпечних дронів.
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