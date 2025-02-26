ЗСУ не можна йти у наступ: ексречник Генштабу здивував заявою

Найцінніший актив, який сьогодні має Україна, - це українська армія.

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Чи можливий контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви колишнього речника Генштабу ЗСУ:

Зараз не час для контрнаступальних дій ЗСУ

Україні потрібно зберегти свою армію

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що зараз не час для контрнаступальних дій Збройних сил України. Він упевнений, що контратаки принесуть втрати, а Україні армію треба зберегти. Про це він сказав в інтерв’ю Oboz.ua.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні посилити свої позиції на тлі заяв про переговори, зібравши сили та показавши успіх на полі бою, Селезньов заявив, що "у жодному разі" такого робити не потрібно.

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"Я категорично проти. У нинішній російсько-українській війні ми вже мали такий трек, коли під колосальним тиском наших західних партнерів розпочали контрнаступальну операцію влітку 2023 року. Зазнали колосальних втрат, отримали мізерні територіальні придбання – я маю на увазі бої на півдні Запорізької області", - наголосив він.

За його словами, найцінніший актив, який сьогодні має Україна, - це українська армія, яку треба берегти.

"Атаки та контратаки – це колосальні втрати. Нам потрібно зберегти те, що ми маємо. Сточивши в контрнаступальних діях нашу армію, ми просто втратимо найдієвіший аргумент, який котируватиметься і на переговорному треку з РФ, з адміністрацією США або з європейськими партнерами", - додав експерт.

Він також зауважив, що просто створювати прецеденти, щоб у Трампа чи європейських лідерів з'явилися якісь обнадійливі моменти, не варто.

"Війна - історія абсолютно раціональна. Є український воїн зі зброєю - є Україна. Втратимо українського воїна зі зброєю - не буде кому захищати Україну", - підсумував колишній речник Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине. Вони вибили ворога за межі села та не дали йому закріпитися.

Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що ЗС РФ вдалося окупувати село Новоочеретувате, про просування в районі якого повідомлялося лише днем раніше.

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що армія країни-агресора Росії активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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