Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

Заяви глави російського МЗС Лаврова щодо внесення в Конституцію РФ Херсона та Запоріжжя є наміром підвищити ставки, зазначив Андрій Коваленко.

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Навіщо Путіну ще дві області України - в РНБО назвали ціль Кремля / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Коваленко:

Росія підвищує ставки перед переговорами зі США

Заява Лаврова про Запоріжжя та Херсон була зроблена навмисне

Кремль керується радянськими принципами дипломатії

Росія намагається підвищувати ставки перед переговорами з Сполученими Штатами та особисто Трампом. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у Telegram.

За його словами, саме наміром підвищення ставок перед Трампом пояснюється заява очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо Херсона та Запоріжжя, які Росія вже встигла вписати у свою Конституцію.

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"На це ніхто не піде, і це Росія знає", - вказує Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Росія ще з радянських, а за деякими оцінками навіть з імперських часів, веде дипломатію за принципом "створюємо абсурдні вимоги, висуваємо їх, а потім поступаємося частиною в обмін на вигоду". Вона штучно формує нереалістичні умови, робить їх предметом переговорів і використовує для отримання поступок у питаннях, які їй справді важливі. Наразі РФ особливо зацікавлена в послабленні санкцій, оскільки їхній вплив на економіку є вкрай відчутним.

"Така стратегія в Путіна, і ця стратегія не має спрацювати в майбутньому", - резюмував керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров заявив, що бойові дії проти України не будуть припинені вздовж лінії зіткнення. За його словами, такий крок суперечить конституції РФ, оскільки Москва вважає Запорізьку та Херсонську області частиною своєї території.

Тим часом українські сили завдали потужних ударів по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, атаки, здійснені 26 лютого силами підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших складових Сил оборони, були спрямовані на військові аеродроми "Саки" та "Кача", а також на Туапсинський нафтопереробний завод.

За даними Головного управління розвідки, під ударами опинилися морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе. Під час нічної атаки дронів на Туапсинському НПЗ пролунало понад 40 вибухів, спалахнула пожежа, а нафтопереробне обладнання зазнало пошкоджень. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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