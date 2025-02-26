Росія та США готуються до нових переговорів: стали відомі деталі

Нова зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі.

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РФ та США проведуть ще одні переговори / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Білий Дім

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Між США та Росією відбудеться новий раунд переговорів

Що обговорюватимуть росіяни та американці

Представники країни-агресорки Росії та США проведуть нову зустріч. Вона стосуватиметься питання роботи посольств.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що між США та Росією відбудеться новий раунд переговорів. Головною темою стане обговорення роботи посольств. За словами Лаврова, за підсумками переговорів "буде зрозуміло, наскільки країни можуть рухатися швидко та ефективно", повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що нова зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі.

"Представники зустрінуться і розглянуть системні проблеми, які накопичилися у результаті протиправних дій минулої адміністрації щодо створення штучних перепон для діяльності російського посольства, ну а ми відповідали дзеркально", - цинічно розповів Лавров про головну тему переговорів у Стамбулі.

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії. Виключення Києва і переговорів може мати серйозні наслідки. Головним модератором був принц Саудівської Аравії, який намагався збалансувати інтереси всіх сторін. Однак результатом стало виключення України з дискусій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії відбулися без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ.

Стало відомо, чим завершились переговори США та РФ у Саудівській Аравії 18 лютого. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин. Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано.

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