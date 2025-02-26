У Росії вибухнув найбільший нафтопереробний завод: у ГУР розкрили деталі операції

Головне із матеріалу:
- Вибухи пролунали на місцевому морському порту
- Нафтоналивний термінал у Туапсе є одним з найбільших у Росії
Головне управління розвідки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по морському порту і нафтопереробному заводу у російському Туапсе.
Під час нічного дронового удару на Туапсинському НПЗ пролунало не менш ніж 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання, повідомив співрозмовник видання LIGA.net у спецслужбі.
Російська влада визнала факт атаки на місто, місцеві жителі публікували кадри з наслідками ураження й повідомляли про удари по місцевому морському порту.
Співбесідник наголосив, що комплекс уражених об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики армії окупантів. Нафтоналивний термінал у Туапсе є одним з найбільших у Росії, а місцевий порт - один з ключових вантажних портів на Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв'язаним з залізничною мережею, котра дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів країни-агресора.
Вибухи у Росії - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ. У ніч на 24 лютого в Рязанській області РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували один із найбільших у Росії Рязанський НПЗ. Цей нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.
У Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта. Стало відомо, що у тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Його організували співробітники ФСБ РФ. В ГУР підкреслили, що Подсудєвський - зрадник України.
Також стали відомі нові деталі унікальної операції ГУР в Росії. У російській армії сталася серія вибухів FPV-окулярів під час їх використання операторами дронів. Російські пропагандисти повідомляють про десятки таких випадків, що сталися на початку лютого в різних регіонах РФ.
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