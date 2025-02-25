Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник Байдена

Джон Болтон вважає, що Трамп не заслуговує бути президентом.

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Трамп вважає Путіна другом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, УНІАН

Про що говорить Джон Болтон:

"Трамп не любить Зеленського з 2018 року"

"Трамп вважає другом Володимира Путіна"

Новий президент США Дональд Трамп вважає своїм другом російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав криваву війну проти України. Трамп не заслуговує бути президентом США. Про це заявив ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

"Це людина, яка не годиться на посаду президента. Він не може відрізнити друзів Америки від її ворогів ... Він вважає Путіна своїм другом, а друзів диктаторами не називають", - сказав Болтон. відео дня

Він вважає, що у Трампа в голові "повна каша". А президент України Володимир Зеленський не подобається президенту США ще з 2018 року.

"Захисники Трампа вважають, що все, що він говорить - це стратегія переговорів. Зокрема, коли він говорить "А", а наступного дня "Б". Я думаю, що це ознака того, що в його голові повна каша, і він говорить усе, що в неї потрапляє... Йому не подобається Володимир Зеленський. Він не подобається йому з тієї самої телефонної розмови влітку 2018 року. Так що з нього не убуде, якщо він назве Зеленського диктатором", - заявив Болтон.

Дивіться відео із заявою Джона Болтона:

Трамп вважає Путіна другом / фото: скріншот

Плани Трампа на Україну - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро. Президент США вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів. У ЗМІ розкрили, чи будуть прописані в угоді про корисні копалини гарантії безпеки для України.

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни. Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

Роман Світан дав несподіваний прогноз, чи може Трамп "здати Україну". Військовий експерт вважає, що Трамп може заважати Україні і такі можливості у нього є, поки він президент і не виключає, що після виборів до Конгресу США, політичний ландшафт у Вашингтоні може змінитися.

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