'Буде дуже велика угода': Трамп назвав дату приїзду Зеленського до США

Президент України прибуде до США для підписання угоди про рідкоземельні метали.

https://glavred.net/politics/budet-ochen-bolshaya-sdelka-tramp-nazval-datu-priezda-zelenskogo-v-ssha-10642946.html Посилання скопійоване

Зеленський прибуде до США 28 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Що відомо:

Зеленський 28 лютого прибуде до США

Зеленський і Трамп підпишуть угоду про рідкоземельні мінерали

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибуде до США. Це підтвердив президент Дональд Трамп, повідомляє Fox News.

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", - сказав Трамп.

відео дня

Під час зустрічі планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуть "інші речі".

Трамп також заявив, що США планують повернути гроші, які надали Україні. Він додав, що умови угоди про рідкоземельні метали вже узгоджені.

"Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших ресурсів. Усе вже відпрацьовано, і ми цьому раді. Також домовимося з Росією та Україною про припинення вбивств", - сказав Трамп.

Угода про рідкоземельні метали зі США - останні новини

Як повідомляв Главред, США і Україна близькі до узгодження угоди про корисні копалини, що передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції" під спільним управлінням. За даними Axios, фонд спрямований на залучення інвестицій у видобуток корисних копалин та інфраструктуру.

Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред

Також президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім цього або наступного тижня для підписання угоди. Однак у The New York Times стверджували, що угода не містить гарантій безпеки для України.

Крім цього, за угодою, 50% доходів від майбутньої монетизації мінеральних ресурсів спрямовуватимуться до спеціального фонду для інвестицій в Україну. Київ домігся виключення з документа пунктів, які раніше надавали США фінансову перевагу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред