Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

Основне:
- Трамп схвалює введення європейських військ в Україну
- Європа сподівається на допомогу США у гарантуванні миру в Україні
Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбар в інтерв'ю Bloomberg Television.
Він нагадав, що Трамп схвалює введення європейських військ в Україну.
"Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося, гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться", – зазначив Ломбар.
Водночас він висловив сподівання, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримання миру в Україні після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню.
"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – наголосив міністр Франції.
Миротворці для України - останні новини
Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На пресконференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".
Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європи можуть відправити в Україну своїх миротворців, які стежитимуть за припиненням вогню. Очікується, що до контингенту увійдуть до 30 тисяч солдатів. Відомо, що миротворців все ж не будуть розміщуватимуть на лінії фронту, але вони будуть готові відповісти, якщо Росія відновить агресію.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримки миру між Україною і Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.
Інші новини:
- Армія РФ захопила село Новоочеретувате в Донецькій області - DeepState
- Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФ
- РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів": скільки цілей вдалося збити захисникам
Видання Bloomberg
Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред