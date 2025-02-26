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Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

Маріна Фурман
26 лютого 2025, 10:18
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Європейські країни готові відправити миротворців в Україну для забезпечення миру.
Трамп, миротворцы
Європа готова відправити миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Основне:

  • Трамп схвалює введення європейських військ в Україну
  • Європа сподівається на допомогу США у гарантуванні миру в Україні

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбар в інтерв'ю Bloomberg Television.

Він нагадав, що Трамп схвалює введення європейських військ в Україну.

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"Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося, гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться", – зазначив Ломбар.

Водночас він висловив сподівання, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримання миру в Україні після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – наголосив міністр Франції.

Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну
Чисельність ЗС Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Миротворці для України - останні новини

Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На пресконференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європи можуть відправити в Україну своїх миротворців, які стежитимуть за припиненням вогню. Очікується, що до контингенту увійдуть до 30 тисяч солдатів. Відомо, що миротворців все ж не будуть розміщуватимуть на лінії фронту, але вони будуть готові відповісти, якщо Росія відновить агресію.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримки миру між Україною і Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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