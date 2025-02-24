'Гризня ФСБшників': у Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта

Коротко:
- У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух
- Він пролунав у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського
- За вибухом стоять співробітники ФСБ РФ
У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Його організували співробітники ФСБ РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Зазначається, що 23 лютого вночі в Приморську прогримів потужний вибух у кабінеті так званого керівника незаконної установи "Мої документи" Романа Подсудєвського.
В ГУР підкреслили, що Подсудєвський - зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, який втік до тимчасово окупованого Криму 2015 року. Там він працював на гауляйтера Сергія Аксьонова і почав співпрацювати з чекістами так званого управління ФСБ по республіці Крим.
У розвідці наголосили, що між цим управлінням спецслужби та іншим кланом ФСБ триває ворожнеча за грошові потоки на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
"Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - йдеться в повідомленні.
В ГУР вважають, що так агенти ФСБ з Москви хотіли попередити колаборанта, що йому потрібно "зменшити апетити" і бути більш поступливим. На цьому тлі всередині ФСБ почалися перевірки.
Ліквідація колаборантів - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 грудня в окупованому Бердянську вибухнула машина. За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет.
3 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі невідомі здійснили напад на колаборанта Олега Носенка, який під час російської окупації займає посаду "голови Маріупольської ради".
Крім того, 5 травня в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, який був організатором катівні у виправній колонії. Під його автомобіль було закладено вибуховий засіб, внаслідок підриву якого колаборант помер на місці.
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