'Гризня ФСБшників': у Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта

Вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували співробітники ФСБ з Москви.

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Вибух у Приморську / колаж: Главред, фото: ГУР, Вікіпедія

Коротко:

У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух

Він пролунав у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського

За вибухом стоять співробітники ФСБ РФ

У тимчасово окупованому місті Приморськ стався вибух у кабінеті колаборанта Романа Подсудєвського. Його організували співробітники ФСБ РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Зазначається, що 23 лютого вночі в Приморську прогримів потужний вибух у кабінеті так званого керівника незаконної установи "Мої документи" Романа Подсудєвського.

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В ГУР підкреслили, що Подсудєвський - зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби, який втік до тимчасово окупованого Криму 2015 року. Там він працював на гауляйтера Сергія Аксьонова і почав співпрацювати з чекістами так званого управління ФСБ по республіці Крим.

У розвідці наголосили, що між цим управлінням спецслужби та іншим кланом ФСБ триває ворожнеча за грошові потоки на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Власне, вибух у кабінеті Подсудєвського в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан", - йдеться в повідомленні.

В ГУР вважають, що так агенти ФСБ з Москви хотіли попередити колаборанта, що йому потрібно "зменшити апетити" і бути більш поступливим. На цьому тлі всередині ФСБ почалися перевірки.

Ліквідація колаборантів - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 грудня в окупованому Бердянську вибухнула машина. За попередньою інформацією, в автомобілі пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет.

3 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі невідомі здійснили напад на колаборанта Олега Носенка, який під час російської окупації займає посаду "голови Маріупольської ради".

Крім того, 5 травня в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, який був організатором катівні у виправній колонії. Під його автомобіль було закладено вибуховий засіб, внаслідок підриву якого колаборант помер на місці.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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