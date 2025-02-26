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В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії

Руслана Заклінська
26 лютого 2025, 12:08
157
Тимчасові відключення світла запровадили у двох областях, розповіли в Укренерго.
В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії
У двох областях України ввели вимушені відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

  • В Одеській та Дніпропетровській області діють вимушені відключення світла
  • Причина - пошкодження енергооб'єктів через російські обстріли
  • Ремонтні роботи тривають

У середу, 26 лютого, на Одещині та Дніпропетровщині діють відключення світла. Обленерго змушені застосовувати тимчасові відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів РФ. Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Через пошкодження інфраструктури в регіонах діють мережеві обмеження. Ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

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"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики закликають громадян у пікові години (з 16:00 до 19:00) мінімізувати використання потужних електроприладів.

За даними Укренерго, споживання електроенергії в Україні зменшилося на 1,3% порівняно з попереднім днем завдяки підвищенню температури в окремих регіонах. Однак енергосистема ще відновлюється після масштабних атак, тому економне споживання залишається критично важливим.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - новини України

Нагадаємо, 17 лютого у Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії через атаки РФ.

Також 18 лютого росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, спричинивши масштабні відключення світла, води та тепла. Без електропостачання залишилися понад 250 тисяч мешканців, зокрема 14 шкіл і 13 дитячих садків.

Як повідомляв Главред, російська атака по Одесі спричинила пожежі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, приватний будинок і проїжджу частину. Без світла станом на 20 лютого перебували 89 500 абонентів, а також пошкоджено тепломагістраль.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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