В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

На початку березня погода змінюватиметься – сухе морозне повітря поступово поступиться місцем вологому та теплому, розповіла Наталія Діденко.

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З 1 березня погода в Україні зміниться / Фото: pixabay.com

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Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

Якою буде температура повітря у Києві 27 лютого

Якою буде погода в Україні на початку березня

У четвер, 27 лютого, погода в Україні буде сонячною, опадів не передбачається. Лише на заході можливе збільшення хмарності через вплив Атлантики. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За прогнозом синоптикині, 27 лютого найтепліше буде на заході України – вдень температура підніметься до +5...+11°C. Найхолодніше – у східних областях, там очікується -2...-6°C. На решті території країни температура становитиме +1...+5°C.

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"Проте ночі ще чіплятимуться, як незрілий дорослий син, за маму-зиму, буде морозно, очікується -5-12, на сході -11-15 градусів, на заході -1-6 градусів", - зазначила Діденко.

Опади у четвер малоймовірні. Лише на заході можуть з’явитися хмари, адже Атлантика поступово насуває вологіші повітряні маси.

У Києві у четвер опадів не очікується. Вночі температура повітря в столиці становитиме -5-7 градусів, а вдень потепліє до +2+4 градусів.

Погода в Україні 27 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода на початку березня

Діденко зауважила, що з 28 лютого погода почне змінюватися: стане вологіше й тепліше. З 28 лютого по 1, 2 березня в Україні очікуються дощі, вітер та мокрий сніг.

"Надалі відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу вологу... Хоча й ночі потеплішають, проте вдень хмарна та волога погода створюватиме дискомфорт", - спрогнозувала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, до кінця лютого в Україні збережеться морозна, але суха погода. На початку березня очікуються сніг, дощ і суттєве підвищення температури.

Також протягом тижня температура поступово підвищуватиметься, а з 1 березня очікуються опади. На сході та півночі ще можливі морози до -16°C, тоді як на заході та півдні вдень буде +2…+9°C. У столиці до кінця тижня потеплішає, 1 березня можливий мокрий сніг та дощ.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич стверджує, що березень в Україні буде помірно теплим із малою кількістю опадів. Очікується переважання високого атмосферного тиску та дефіцит вологи, особливо в східних, центральних і північних областях.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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