Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

Керівник Донецької обласної ОВА наголосив, що в місті залишатися небезпечно.

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Росіяни вдарили по Костянтинівці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Філашкін

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Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці

Відомо про постраждалих та загиблих

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки щонайменше п'ять людей загинули і вісім зазнали поранень. Про наслідки атаки повідомив керівник Донецької обласної військово адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram

Він оприлюднив фото з місця удару, на якому видно зруйновані будівлі та велику вирву.

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"Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки", - написав Філашкін.

Він наголосив, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. За його словами, наразі залишатися у місті небезпечно.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, є загиблі та поранені.

Пізніше стало відомо, що російський ударний безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у Крюківщині Київської області, внаслідок чого сталася пожежа. В результаті російської атаки подружжя загинуло.

У ніч на 25 лютого, російська окупаційна армія вкотре вдарила по Україні "Шахедами". У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, відомо про постраждалого. Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

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Хто такий Вадим Філашкін? Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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