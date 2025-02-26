Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

Основне:
- Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці
- Відомо про постраждалих та загиблих
Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки щонайменше п'ять людей загинули і вісім зазнали поранень. Про наслідки атаки повідомив керівник Донецької обласної військово адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram
Він оприлюднив фото з місця удару, на якому видно зруйновані будівлі та велику вирву.
"Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки", - написав Філашкін.
Він наголосив, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. За його словами, наразі залишатися у місті небезпечно.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, є загиблі та поранені.
Пізніше стало відомо, що російський ударний безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у Крюківщині Київської області, внаслідок чого сталася пожежа. В результаті російської атаки подружжя загинуло.
У ніч на 25 лютого, російська окупаційна армія вкотре вдарила по Україні "Шахедами". У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, відомо про постраждалого. Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.
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Хто такий Вадим Філашкін?
Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
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