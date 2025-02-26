'Ми не жебраки': стали відомі фінальні деталі угоди про надра між Україною та США

Україна погодила рамкову угоду зі США щодо корисних копалин, яка містить у собі пункт про гарантії безпеки, зазначили в уряді.

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Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли буде підписана угода між Україною та США

Чи є в угоді із США гарантії безпеки для України

Чи має Україна віддавати кошти за допомогу США, яка надавалась до 2025 року

Що передбає угода із США – текст документу

Станом на 26 лютого 2025 року Україна та Сполучені Штати перебувають на фінальному етапі узгодження стратегічної угоди щодо співпраці у сфері видобутку та переробки рідкісноземельних металів. Цей договір відкриває нові можливості для України в розвитку критично важливої галузі та створення гарантій безпеки в майбутньому.

Главред з'ясував, що передбачає угода, які її ключові положення та коли вона може бути підписана.

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Україна погодила угоду зі США про надра з "набагато вигіднішими умовами"

25 лютого видання Financial Times, посилаючись на українських урядовців, повідомило, що Київ узгодив з Вашингтоном угоду про видобуток корисних копалин. Українська влада очікує, що ця домовленість сприятиме зміцненню відносин із адміністрацією Трампа та сприятиме довгостроковій безпековій підтримці з боку США.

За словами чиновників, Україна готова підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, зокрема нафти й газу, після того як США відмовилися від претензій на 500 млрд доларів потенційного прибутку від їхньої експлуатації.

Що таке рідкоземельні метали та які є в України / Інфографіка: Главред

Українська сторона наголошує, що вдалося досягти значно вигідніших умов, а саму угоду розглядає як крок до поглиблення співпраці зі США та посилення позицій країни після трьох років війни.

"Угода про видобуток корисних копалин - це лише частина картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що вона є частиною більшої картини", - заявила у вівторок в інтерв'ю Financial Times Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр і міністр юстиції України, яка очолювала переговори.

Коли буде підписана угода між Україною та США – ЗМІ

Українські посадовці заявили, що угоду вже схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Вони також висловили надію, що незабаром Володимир Зеленський відвідає Білий дім, де протягом найближчих тижнів відбудеться офіційне підписання угоди з Дональдом Трампом.

"Це буде шанс для президента обговорити загальну картину. А після цього ми зможемо подумати про наступні кроки", - сказав один з чиновників.

Чи є в угоді із США гарантії безпеки для України

Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди про рідкоземельні ресурси. Про це далі в сюжеті. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, що документ отримав назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

За його словами, це попередній договір, який передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови країни, управління яким Україна та США здійснюватимуть на рівних засадах. Фонд також спільно наповнюватиметься обома сторонами.

Шмигаль підкреслив, що ця угода безпосередньо пов’язана з гарантіями безпеки, і ані президент, ані уряд не розглядатимуть її окремо від питань безпекових зобов’язань для України.

Шмигаль зазначив, що згідно з пунктом 10 угоди, вона є невід'ємною частиною архітектури двосторонніх і багатосторонніх домовленостей, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, посилення економічної та безпекової стійкості й реалізації цілей, визначених у преамбулі.

Він наголосив, що уряд США підтримує зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для досягнення тривалого миру.

Шмигаль підкреслив, що безпекові гарантії для України є частиною плану перемоги президента Володимира Зеленського. Також він повідомив, що уряд сьогодні розгляне текст угоди та уповноважить міністрів на її подальше підписання.

"Внесок України [у фонд - ред.] — це частина наших майбутніх доходів. Що дуже важливо — не існуючих чи попередніх [доходів], ця угода про майбутнє. Мова про майбутні доходи, отримані від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на обʼєкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин. 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний зі США фонд відновлення України", — пояснив премʼєр.

Який добувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що Сполучені Штати також робитимуть внески у фонд, однак конкретна сума поки не уточнюється. Отримані кошти будуть спрямовані на відновлення та зміцнення безпеки України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що остаточне підписання угоди відбудеться після того, як Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодять механізм її прив’язки до безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу підтвердив, що в новій удосконаленій угоді з США щодо українських рідкісноземельних мінералів буде йтися про гарантії безпеки для Києва.

"У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України". Те, що мене брифінгували урядовці – це з'явилось, здається, у 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю, й угоду урядовці пропонують підписувати міністрам", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що цей документ може стати великим успіхом або пройти непомічено — все залежатиме від переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

Чи суперечить угода з США меморандуму щодо сировини, який Україна підписала з ЄС у 2021 році

Шмигаль також підкреслив, що угода з США щодо надр враховує домовленості, досягнуті раніше з Європейським Союзом у цій сфері. Він повідомив, що під час переговорів із Вашингтоном українська сторона підтримувала зв’язок і з європейськими партнерами.

Крім того, він нагадав, що ще у 2021 році Україна підписала з ЄС меморандум про співпрацю у сфері критичної сировини. За його словами, США визнають пріоритетність європейської інтеграції для України.

"В цій угоді враховані інтереси нашої європейської інтеграції, а також наша співпраця з міжнародними фінансовими організаціями… В угоді юридичним текстом це звучить так, що "при розробці угоди про створення інвестиційного фонду учасники, тобто уряди США і України, мають уникати конфліктів із зобов’язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу", – заявив глава уряду.

Чи має Україна віддавати кошти за допомогу США, яка надавалась до 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у фінальному варіанті угоди зі США щодо корисних копалин немає жодних згадок про боргові зобов’язання України за отриману раніше допомогу. Про це він заявив під час пресконференції, яку транслював телеканал "Суспільне". Зеленський також зазначив, що українські урядовці позитивно оцінюють остаточний варіант угоди.

"Головне для мене було – що ми не є боржниками. І не зважаючи, що, де звучить в медіа – в угоді немає ні 350 млрд боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас", – сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться навіть на "10 центів" повернення боргу в угоді зі Сполученими Штатами, оскільки це створило б небезпечний прецедент.

Президент підкреслив, що Україна не є боржником США в цій угоді.

"Я не погоджусь навіть на 10 центів, якщо це буде вказано як борг", — зазначив Зеленський.

Водночас він уточнив, що Україна готова до переговорів, якщо це буде умова для того, щоб допомога Україні не була безкоштовною.

За його словами, угода передбачає нові домовленості, зокрема створення партнерського фонду, який оформлять окремим документом. У ньому буде визначено фінансові деталі, а його ратифікація вимагатиме затвердження Верховною Радою.

"Це наші ресурси, ми вдячні США і готові говорити про партнерство. Це фонд україно-американський, а не американський, тобто ми не тільки менеджеруємо, а і co-owners – права", – пояснив він.

За його словами, ця угода буде складнішою та більш масштабною.

"Там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США", - повідомив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що перед її укладанням Україна має впорядкувати питання ліцензування та провести аудит.

"Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", - уточнив він.

Згідно з умовами, 50% компенсацій надходитиме від нових ліцензій, проте спочатку необхідно провести аудит для виключення неактивних ліцензій. Також ключовою зміною стало виключення раніше запропонованої Вашингтоном формули боргових зобов’язань 2:1.

Окремо підніматиметься питання майбутньої допомоги США, яку зараховуватимуть у межах угоди. Зеленський зазначив, що цей договір може стати частиною майбутніх гарантій безпеки. Водночас у рамковій угоді вже міститься формулювання "гарантії безпеки".

Коли Зеленський може зустрітись із Трампом

Президент уточнив, що документ підписуватимуть міністри. Він також підтвердив свою зустріч із Дональдом Трампом, яка попередньо запланована на п’ятницю, але організаційні деталі ще узгоджуються між адміністраціями.

Після переговорів у Вашингтоні Зеленський вирушить до Лондона для зустрічі з Кіром Стармером та європейськими лідерами.

"Після США, якщо я поїду, подивимось, я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і там ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера", – сказав Зеленський.

Що передбає угода із США – текст документу

"Європейська правда" публікує повний текст угоди.

"Угоди про корисні копалини" визначає умови та правила для створення інвестиційного фонду відбудови. На цьому етапі Україна повинна розпочати нові переговори зі США щодо більш детальної угоди, яка регулюватиме діяльність цього фонду. Очікується, що угоду підпишуть міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем'єр-міністрка України Юлія Свириденко.

Першим пунктом угоди є те, що "США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", і тепер "американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну".

США та Україна підтвердили своє прагнення до тривалого миру та партнерства, визнаючи внесок України в міжнародний мир і безпеку, оскільки вона відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу. Обидві сторони також хочуть, щоб "ті держави та особи, які вели вороже ставлення до України в конфлікті", не отримали вигоди від відбудови країни.

Що передбачає рамкова угода щодо корисних копалин між Україною та США / Інфографіка: Главред

Уряди України та США створять Інвестиційний фонд відбудови, який буде регулювати умови спільної власності та управління через окрему угоду, яку будуть контролювати представники України та США.

Фонд реінвестуватиме доходи та монетизуватиме природні ресурси України. Україна отримуватиме 50% від монетизації, за винятком поточних бюджетних доходів. Усі учасники повинні отримати згоду для передачі своїх часток. Внески у фонд будуть реінвестуватися щонайменше раз на рік для забезпечення безпеки та розвитку країни.

США зобов'язуються підтримувати довгострокові фінансові інвестиції для відбудови України, надаючи гроші, фінансові інструменти та важливі активи. Фонд інвестуватиме в українські проекти та залучатиме капітал для розвитку і монетизації державних і приватних активів, зокрема природних ресурсів, інфраструктури та держпідприємств.

Учасники зможуть захищати свої економічні інтереси в фонді. Угода міститиме гарантії, що зобов'язання України перед третіми сторонами не призведуть до відчуження її внесків у фонд.

Наступну угоду буде узгоджено з міжнародними зобов'язаннями України, і вона матиме комерційний характер. Вона підлягатиме ратифікації Верховною Радою України.

Угода про фонд передбачатиме механізми контролю, щоб запобігти обхід санкцій та обмежень. Текст угоди розроблять робочі групи під керівництвом представників урядів України та США, зокрема Мінфінів обох країн та Міністерства економіки України.

Двостороння угода та угода про фонд стануть ключовими елементами міжнародних домовленостей для зміцнення безпеки та економічної стійкості України. США підтримують прагнення України отримати гарантії безпеки.

Сторони зобов'язуються виконувати двосторонню угоду та негайно розпочати переговори щодо угоди про фонд.

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