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"Він зі мною це не обговорював": перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

Віталій Кірсанов
26 лютого 2025, 18:59
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Олена Зеленська відреагувала на обіцянку чоловіка піти з посади президента.
Зеленська
Перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Про що сказала Зеленська:

  • Зеленський сам назвав умови відходу з посади президента
  • Зеленський хоче, щоб Україна була в безпеці

Володимир Зеленський не планує і не має бажання бути президентом усе своє життя. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4. Уривок інтерв'ю вона оприлюднила на своїй сторінці в Telegram.

Ведучий шоу нагадав, що Зеленський нещодавно завив представникам ЗМІ, що він готовий піти з посади в обмін на те, що Україна буде в НАТО. На запитання, чи готова вона до такого рішення свого чоловіка, Зеленська зазначила, що з нею Володимир Зеленський цього не обговорював.

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"Він зі мною це не обговорював. Наскільки я розумію, це були його слова під час пресконференції, яку він давав журналістам. Я знаю, що він не планує бути президентом усе життя", - продовжила вона.

За словами першої леді, завдання, яке поставив перед собою зараз її чоловік - це щоб Україна була в безпеці.

"І гарантії безпеки, якими б вони не були, вони мають бути в України, щоб він міг спокійно залишити свій пост. Якщо членство в НАТО - це гарантія безпеки і він буде спокійний за нашу безпеку, я думаю, він може таке зробити. Чому ні?" - сказала Олена Зеленська.

'Він зі мною це не обговорював': перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

Дивіться заяву першої леді про те, коли Зеленський може піти з посади президента

Вибори в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, вибори в Україні можуть відбутися тільки після завершення воєнного стану, однак для цього необхідно усунути загрози національній безпеці. Нардеп Федір Веніславський наголосив, що окупація частини територій, перебування мільйонів українців за кордоном і відсутність належних умов безпеки унеможливлюють проведення виборів.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що вибори під час війни можуть підірвати боєздатність ЗСУ та стати інструментом для дестабілізації з боку Росії.

Крім того, глава держави поки що не визначився щодо своєї участі в наступних виборах. За його словами, рішення залежатиме від ситуації в країні та завершення війни.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нагадав, що під час війни голосування неможливе. Вибори в Україні можливі не раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану.

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Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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