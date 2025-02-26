Дрони РФ атакували Харків і Київщину: спалахнули пожежі, загинула людина

Окупанти завдали чотири удари по Харкову. Також ворог атакував Київщину.

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У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Київщину / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Україну дронами

На Київщині одна людина загинула

Окупанти завдали чотири удари по Харкову

У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО.

У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

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Атака на Харківщину

Армія РФ завдала чотири удари по Харкову. Один із безпілотників влучив у багатоквартирний житловий будинок у Київському районі. Двоє людей постраждали, у них гостра реакція на стрес.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов у коментарі Новости.LIVE, квартира, в яку влучив Шахед, була нежитловою, тому обійшлося без жертв.

Мешканців будинку евакуювали до спеціального автобуса, де вони перебувають наразі.

"Квартира сильно постраждала, зараз відбувається локалізація пожежі. Пошкоджено також третій поверх. Удар зруйнував мережі тепло-, електро- та водопостачання, їх тимчасово відключили. Комунальні служби працюють", - повідомив Терехов.

Ще один із ворожих безпілотників влучив у дорогу на центральній вулиці Сумській, пошкодивши дорожнє покриття. Вибухова хвиля вибила майже всі вікна в сусідній багатоповерхівці. Ще два удари зафіксували в Київському районі неподалік одного з кафе.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

Унаслідок нічної дронової атаки на Київську область, одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Як повідомили в Київській ОВА, тіло загиблого було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі.

Пожежу ліквідовано на площі 200 кв. метрів.

"В іншому населеному пункті цього району дівчину 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізовано до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований. Обом постраждалим надано всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, засклення квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві ввечері 25 лютого почалася робота сил і засобів ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.

У ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

Крім того, вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

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