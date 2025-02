Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Ключові тези:

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, змінює риторику щодо Володимира Зеленського після заяв Дональда Трампа. Зокрема, він визнав, що Зеленський є легітимним президентом України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, 24 лютого Путін дав інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну. Під час розмови російський диктатор заявив, що "вибори в Україні не проводять під час воєнного стану".

Путін також заявив, що Зеленський "токсичний" для українського суспільства та українських військових і що глава України "програє будь-які майбутні президентські вибори іншим українським політичним і військовим лідерам".

"Твердження Путіна про те, що Зеленський непопулярний і шкідливий для України, є спробами вбити клин між законною владою України та українськими військовими та населенням", - вважають аналітики.

Зазначається, що раніше Путін неодноразово заявляв, що Зеленський "не є легітимним лідером України" після того, як Україна не провела вибори у 2024 році через воєнний стан. Тому російський диктатор казав, що Росія "не може вести переговори із Зеленським".

"Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський повинні вести переговори, і Путін, ймовірно, змінює свою риторику, щоб пояснити російській внутрішній аудиторії своє рішення брати участь у будь-яких майбутніх переговорах із Зеленським", – пише ISW.

Крім того, аналітики додали, що російський диктатор та інші офіційні особи Кремля, ймовірно, спробують використати будь-які українські військові невдачі або різні думки серед українських офіційних осіб, щоб посилити російську пропагандистську інформаційну операцію та посіяти чвари в Україні.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має всі козирі для переговорів і завершення війни в Україні. Але в ЄС є своя "секретна зброя" – заморожені російські активи на 200 мільярдів євро, які можуть змінити хід переговорів і стати серйозним важелем тиску на Москву.

Видання The Wall Street Journal писало, що країна-агресор Росія планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використовувати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін прагне зробити російську делегацію на переговорах зі США максимально ефективною, щоб досягти для Росії найвигідніших умов.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.