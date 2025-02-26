На Київщині 'Шахед' влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

ЗМІ розповіли подробиці російського удару по Київській області.

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Власлідок російської атаки на Київщині загинуло подружжя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

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У ніч на 26 лютого Київська область була під атакою ворожих дронів

Внаслідок удару безпілотників загинуло подружжя

У ніч на 26 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у Крюківщині Київської області, внаслідок чого сталася пожежа. Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з оприлюдненою інформацією ЗМІ, телевізійниця внаслідок ворожого удару загинула, а в НМУ імені Богомольця поки чекають на офіційне підтвердження загибелі Павла від поліції.

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Зазначається, що загибла була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних" та виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа в Укрінформі. Раніше жінка також була співробітницею Суспільного.

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", – написав генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

У виданні додали, що колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

Про загибель Павла Іванчова також заявив його друг і колега Андрій Хохлов.

"Сьогодні вночі внаслідок російської агресії трагічно загинув мій друг, товариш, наставник, завкафедри хірургії, Павло Васильович Іванчов. Спочивай, друже, дуже шкода, тебе буде не вистачати", – написав чоловік.

Тим часом кореспондентка ТСН в ефірі телемарафону повідомила, що рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо.

"Удар був прямо у спальню, бо звідти вогонь йшов", – каже сусід подружжя.

Зазначимо, внаслідок нічної дронової атаки на Київщину загинули дві людини. Ще дві людини дістали поранення.

Подробиці удару російського дрону по Київщині - дивіться відео:

Атака дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, робота ППО по ворожих цілях в Київській області розпочалася ще 25 лютого. Згодом внаслідок атаки безпілотників у Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У цьому ж районі постраждала дівчина 19 років.

Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, є загиблі та поранені.

Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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