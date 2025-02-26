Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

Маріна Фурман
26 лютого 2025, 13:47
583
ЗМІ розповіли подробиці російського удару по Київській області.
Павло Іванчов, Тетяна Кулик
Власлідок російської атаки на Київщині загинуло подружжя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

Основне:

  • У ніч на 26 лютого Київська область була під атакою ворожих дронів
  • Внаслідок удару безпілотників загинуло подружжя

У ніч на 26 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у Крюківщині Київської області, внаслідок чого сталася пожежа. Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з оприлюдненою інформацією ЗМІ, телевізійниця внаслідок ворожого удару загинула, а в НМУ імені Богомольця поки чекають на офіційне підтвердження загибелі Павла від поліції.

відео дня

Зазначається, що загибла була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних" та виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа в Укрінформі. Раніше жінка також була співробітницею Суспільного.

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", – написав генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

У виданні додали, що колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

Про загибель Павла Іванчова також заявив його друг і колега Андрій Хохлов.

"Сьогодні вночі внаслідок російської агресії трагічно загинув мій друг, товариш, наставник, завкафедри хірургії, Павло Васильович Іванчов. Спочивай, друже, дуже шкода, тебе буде не вистачати", – написав чоловік.

Тим часом кореспондентка ТСН в ефірі телемарафону повідомила, що рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо.

"Удар був прямо у спальню, бо звідти вогонь йшов", – каже сусід подружжя.

Зазначимо, внаслідок нічної дронової атаки на Київщину загинули дві людини. Ще дві людини дістали поранення.

Подробиці удару російського дрону по Київщині - дивіться відео:

На Київщині 'Шахед' влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

Атака дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, робота ППО по ворожих цілях в Київській області розпочалася ще 25 лютого. Згодом внаслідок атаки безпілотників у Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. У цьому ж районі постраждала дівчина 19 років.

Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, є загиблі та поранені.

Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

На Київщині 'Шахед' влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло
Shahed / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна та США погодили остаточний варіант угоди про копалини - Шмигаль

Україна та США погодили остаточний варіант угоди про копалини - Шмигаль

14:53Україна
Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

14:31Україна
В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

14:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Останні новини

15:14

Зупинення боїв по лінії зіткнення: Лавров зробив цинічну заяву

14:53

Україна та США погодили остаточний варіант угоди про копалини - Шмигаль

14:50

Оригінальний сюрприз вразить наповал: що подарувати автомобілісту на день народження

14:31

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

14:28

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
14:26

Росія та США готуються до нових переговорів: стали відомі деталі

14:25

Багато хто відчував, але причину знають одиниці: чому плита б'є струмом

14:09

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

14:08

Серіалу "Тропіканка" 30 років: який вигляд мають герої теленовели сьогодні

Реклама
13:47

На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

13:22

Марічка Падалко показала ексклюзивні кадри зі своїм чоловіком-військовим - причина

13:17

Заробляли на військовозобов'язаних до $150 тисяч: поліція викрила працівників ТЦК

13:15

"Ми чули, як жінка вмирала": очевидці розповіли про удар БпЛА під КиєвомФотоВідео

13:09

Найкращий подарунок до 8 Березня — квіти! новини компанії

12:32

Від зрадниці Анни Сєдокової пішла ще одна близька людина - що сталося

12:27

Як зараз виглядає донька найстаршої породіллі України та чому хоче судитися з мамою

12:22

ЗСУ не можна йти у наступ: ексречник Генштабу здивував заявою

12:20

Нервові клітини не відновлюються: міф чи реальність

12:08

В Україні ввели відключення світла: у яких областях нема електроенергії

12:06

"Людина великої душі й серця": на фронті загинув відомий український режисер

Реклама
11:51

Що сталося зі зрадницею Сніжаною Єгоровою - деталі

11:36

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:30

У Трампа можуть відмінити нові пакети військової допомоги для України - Defense Express

11:09

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:05

"Не даємо нічого": Трамп сказав, чи отримає Україна військову допомогу від США

10:57

Чим відрізняються два хом’яки: лише гостроокі кмітливці вгадають за 29 секунд

10:46

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

10:43

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

10:31

Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артистаВідео

10:19

Тренди сумок 2025 – стильні аксесуари, що змінять образ

10:18

Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

10:05

Новий спосіб переїхати до США: Трамп анонсував запровадження "золотих карт"

10:00

"Привіт ворогу": путіністи підпалили лідеру Бі-2 квартиру в Москві

09:59

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку

09:40

РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів": скільки цілей вдалося збити захисникам

09:30

Податкова служба Німеччини відкриває нові можливості для українців новини компанії

09:14

Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФВідео

09:14

Не зваблюйтеся на усмішки: про невідворотність пакту Трампа з ПутінимПогляд

09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

08:51

Помер український танцюрист, який брав участь у "Дизель шоу" - причина

Реклама
08:46

Армія РФ захопила село Новоочеретувате в Донецькій області - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW

08:10

Істерія через Україну триватимеПогляд

08:03

"Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару

07:59

Дрони РФ атакували Харків і Київщину: спалахнули пожежі, загинула людинаФото

06:56

Буде "велика угода": стало відомо, коли Зеленський поїде до СШАВідео

06:20

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимономВідео

06:10

Чому Німеччина буде ще більш проукраїнською?Погляд

06:05

Трамп у спідниці та "Маск", що збожеволів: як фільм "Не дивіться наверх!" виявився пророчимПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти