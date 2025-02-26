Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФ

Зокрема, під концентрованим ударом опинився морський порт міста Туапсе.

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Атака на Краснодарський край / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Краснодарському краї РФ пролунало багато вибухів

Дрони атакували морський порт міста Туапсе

Місцеві жителі чули щонайменше 40 вибухів

Над територією Краснодарського краю Росії уночі, 26 лютого, пролунало багато вибухів. Місцеві скаржились на масштабну атаку БпЛА, пише Astra.

Зазначається, що місцеві жителі писали у соціальних мережах, що дронів було дуже багато. Лунало щонайменше 40 вибухів. Їх чули, зокрема, в Анапі, у поселеннях Виноградне, Витязеве, а згодом і в Туапсе. План "Килим" вводили в аеропорту Сочі.

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Жителі Туапсе писали, що вже тривалий час повітряний бій іде над морським портом. Кілька десятків вибухів чули місцеві – вони скаржаться, що, мабуть, такого масштабу атаки досі не бувало.

Водночас, офіційної інформації про постраждалих та руйнування в Туапсе немає. Щодо інших районів Краснодарщини, губернатор писав про "падіння уламків" на приватні будинки та пожежі, але без постраждалих.

Крім того, російське міністерство оборони уже вранці написало, що ППО нібито знищила 128 безпілотників.

Зокрема 83 були буцімто збиті над територією Краснодарського краю, 30 - над територією тимчасово окупованого Криму, 8 - над акваторією Азовського моря, 5 - над акваторією Чорного моря, по одному дрону над територіями Брянської та Курської областей.

Вибухи в Краснодарському краю - відео:

Атака дронів - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого, тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У різних районах півострова лунали вибухи, працювала російська ППО.

У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області також було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів. Відомо, що 12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька.

Крім того, голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна уражає стратегічні об'єкти агресора Росії, які використовуються у війні. Серед них склади боєприпасів, військові аеродроми та нафтопереробна галузь. Уражено 48% із запланованих об'єктів. Успішні удари призвели до того, що росіяни змушені були з весни минулого року зупинити експорт бензину.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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