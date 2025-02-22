Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі

Андрій Ганчук
22 лютого 2025, 09:58
364
Окупанти атакували позиції Сил оборони на декількох ділянках фронту.
ЗСУ, Покровський напрямок
ЗСУ відбивають російські атаки на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, 22-а ОМБр (ілюстративне фото)

Що відбувається на Покровському напрямку:

  • Окупанти намагаються розвинути наступ
  • Ворог атакував у районах восьми ділянок фронту

Російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.

Як повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов, ворог атакував оборонні позиції українських військ у районі декількох населених пунктів: Водяного-2, Єлизаветівки, Котлиного, Проминя, Піщаного, Сергіївки, Андріївки та Улакли.

відео дня

"Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", - наголосив Віктор Трегубов.

На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі
Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, начальник Куп'янської міської військової адміністрації 18 лютого заявив, що війська РФ впритул підійшли до Куп'янська. Ворог близько, намагається наступати і застосовує безпілотники.

Окупанти РФ наближаються до Дніпропетровської області, пише The New York Times. На думку журналістів, якщо ворог почне наступальні дії і на Дніпропетровщині, це може ускладнити переговорну позицію Києва.

Росіяни намагаються захопити якомога більше територій України перед можливим початком перемовин, вважає експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. Покровськ - не виняток. Ворог має намір використати паузу у війні як перепочинок, щоб потім наступати з новими силами.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії Хортица Покровськ війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

12:13Світ
Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

11:41Війна
"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

11:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

Чи закінчиться війна в найближчі місяці: чіткий прогноз штучного інтелекту

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

"Каменських уже занадто старою стала": Потап знайшов заміну Насті

"Каменських уже занадто старою стала": Потап знайшов заміну Насті

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

Останні новини

12:13

Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

11:46

Найстрашніша ніч і операція: Могилевська розповіла про свій станВідео

11:41

Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

11:39

Марна трата грошей і сил: які квіти ніколи не можна садити в тініВідео

11:36

Загадка для найуважніших: треба знайти слово "капелюх" за 5 секунд

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
11:32

"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

10:35

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

10:22

Чехія скасує тимчасовий захист для українців: стало відомо, коли це станеться

09:59

Розсада витягнулася: у чому причина і як врятувати паросткиВідео

Реклама
09:58

На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі

09:08

Загинув працівник Укрзалізниці, є руйнування: РФ запустила по Україні 162 дрониФото

08:48

Коли Зеленський може підписати угоду про корисні копалини: WSJ дізналася дату

08:10

Трамп вже приміряє корону та говорить дурнюПогляд

07:56

Зеленському і Путіну треба "об'єднатися": Трамп зробив заяву про завершення війни

06:10

США більше не союзник України та Європи?Погляд

05:45

Лідери та мотиватори: у які дні народжуються унікальні дітиВідео

05:35

"Він його ідеал правителя": Горбач пояснив, чому Трамп так захоплений ПутінимВідео

05:00

Як правильно проїхати складне перехрестя: цікавий тест ПДР для вправних водіїв

04:36

Гороскоп на завтра 23 лютого: Левам - відпочинок, Скорпіонам - веселощі

04:00

Більшість не знає: чому не можна вмикати фари перед запуском двигуна авто

Реклама
03:30

Це не кола: стоматологи назвали популярний напій, який найбільше шкодить зубамВідео

03:00

Де сховався кіт: тільки люди з "орлиним оком" знайдуть пухнастика за 5 секунд

02:22

Що має зробити Трамп, щоб отримати "більший шматок пирога" в УкраїніВідео

00:58

"Більше жодних коливань": Німеччина заступилася за Україну перед Трампом

00:01

Готується угода з США: Зеленський провів переговори з світовими лідерами

21 лютого, п'ятниця
23:41

"Мир іншим і бути не може": Сотник назвав єдину надію УкраїниВідео

22:48

"Є Путін – є Росія": експерт назвав єдину умову, за якої війна зупинитьсяВідео

22:45

Що буде з Україною без допомоги США: військовий назвав наслідки

22:23

Ніколи не пересолите: скільки і коли кидати сіль у рис для плову

22:14

Використала момент: Симоньян швидко підсиділа вмираючого чоловіка в його програмі

22:03

Окупанти поспішають захопити Покровськ перед можливими переговорами - військовий

21:48

Камалія розкрила секрет 20-годинної дієти

21:16

Трамп може зняти санкції з РФ після зустрічі з Путіним – деталіВідео

21:06

Трамп зустрінеться з Путіним у сакральну для РФ дату: в Le Point розкрили деталі

20:46

Позивний "Краснов": у Казахстані заявили, що Трамп завербований КДБ

20:33

Що приклеїти на підошву – лайфхаки, щоб взуття не ковзало

19:56

Теракт в Одесі: 18-річний агент ФСБ підірвав авто військового прокурораФото

19:49

Чому не можна мити сиру курку перед приготуванням: неочікувана відповідь

19:36

Де число 498 на малюнку: лише люди з гострим зором дадуть відповідь за 5 секунд

19:31

Україну атакує 17-градусний мороз: коли в регіони прийде потепління

Реклама
19:28

"Каменських уже занадто старою стала": Потап знайшов заміну Насті

19:21

Що посадити у березні – досвідчена дачниця поділилася своїми секретами

19:10

Чому їм заважає ЗеленськийПогляд

19:07

Зеленський підпише угоду про надра зі США - Волтц

19:06

Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни - Трамп

19:03

Водіїв чекають нові обмеження: які додаткові перевірки готують депутати

18:53

"Старая бабка": путіністка Валерія прощається зі своїми шанувальниками

18:50

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 лютого

18:43

Арестович уперше прокоментував розлучення з дружиною - деталі

18:36

Військові ігри: звіт із фронту актуально

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти