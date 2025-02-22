На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі

Окупанти атакували позиції Сил оборони на декількох ділянках фронту.

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ЗСУ відбивають російські атаки на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, 22-а ОМБр (ілюстративне фото)

Що відбувається на Покровському напрямку:

Окупанти намагаються розвинути наступ

Ворог атакував у районах восьми ділянок фронту

Російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.

Як повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов, ворог атакував оборонні позиції українських військ у районі декількох населених пунктів: Водяного-2, Єлизаветівки, Котлиного, Проминя, Піщаного, Сергіївки, Андріївки та Улакли.

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"Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", - наголосив Віктор Трегубов.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, начальник Куп'янської міської військової адміністрації 18 лютого заявив, що війська РФ впритул підійшли до Куп'янська. Ворог близько, намагається наступати і застосовує безпілотники.

Окупанти РФ наближаються до Дніпропетровської області, пише The New York Times. На думку журналістів, якщо ворог почне наступальні дії і на Дніпропетровщині, це може ускладнити переговорну позицію Києва.

Росіяни намагаються захопити якомога більше територій України перед можливим початком перемовин, вважає експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. Покровськ - не виняток. Ворог має намір використати паузу у війні як перепочинок, щоб потім наступати з новими силами.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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