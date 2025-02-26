'Буде більш серйозною і складною': Зеленський анонсував нову угоду зі США

Україна підпише з США ще одну угоду, яка стосуватиметься інвестиційного фонду, розповів президент.

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Україна підпише з США ще одну угоду / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Ключове із заяви Зеленського:

Україна готує ще одну угоду з США

Вона стосуватиметься інвестиційного фонду

Нова угода регулюватиме партнерські відносини та фінансові механізми

Україна після укладення угоди зі США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів планує підписати ще один важливий документ – угоду про інвестиційний фонд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Наступна угода буде більш серйозною і складною - наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо", - розповів глава держави. відео дня

На відміну від угоди про рідкісноземельні метали, яка не потребує затвердження парламентом, договір про інвестиційний фонд підлягатиме обов’язковій ратифікації у Верховній Раді. Зеленський уточнив, що не знає, чи вимагатиме ця угода аналогічного схвалення в Конгресі США.

Президент також нагадав, що 50% доходів від продажу рідкісноземельних ресурсів спрямовуватимуться у фонд. Україна також має завершити аудит та врегулювати питання ліцензій на видобуток стратегічної сировини.

"50% (доходів України з продажу рідкісноземельних ресурсів - Главред) іде у фонд. Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", - зазначив Зеленський.

Угода міз Україною та США / Інфографіка: Главред

Крім цього, президент заявив, що в угоді про створення інвестиційного фонду відбудови України Київ не погодиться навіть на мінімальне боргове зобов’язання.

"Я не піду і на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше – це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. В наступній угоді, яку ця угода відкриває, де ми можемо предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, і як буде управлятись цей фонд. Ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною. Це нова реальність, вона може бути. І ми, я думаю, не зможемо обирати", - сказав Зеленський.

Дивіться відео заяви Зеленського:

Заява Зеленського / Фото: скріншот

Угода з США про рідкоземельні метали - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 лютого Україна та США фактично погодили остаточний варіант "Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна та США разом наповнюватимуть і контролюватимуть його. 50% доходів від монетизації українських природних ресурсів направлятимуть до фонду.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що угода безпосередньо пов'язана з гарантіями безпеки для України. За його словами, Україна не матиме боргових зобов’язань перед США.

Крім цього, відповідно до угоди, половина доходів від майбутнього видобутку корисних копалин буде спрямована у спеціальний фонд для розвитку України. Київ зміг усунути з документа положення, що раніше надавали фінансові переваги США.

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