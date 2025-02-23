"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибори

Президент заявив, що готовий піти з посади в обмін на мир в Україні.

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Зеленський готовий піти з поста президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади президента. Про це він заявив під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

Він додав, що не планує сидіти на президентському кріслі десятиріччями.

"Якщо заради миру для України вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Можу поміняти це на НАТО. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. Я не збираюсь бути при владі десятиріччя. Це мій фокус і бажана мрія," - сказав Зеленський.

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Водночас він додав, що він законний президент, який законно прийшов до влади. Президентські вибори будуть проведені після завершення воєнного стану.

"Десятиріччя у владі я не збираюсь бути, але і Путіну бути при владі на території України не дамо", - додав Зеленський.

Дивіться відео з пресконференції Володимира Зеленського:

Зеленський готовий піти з посади президента / фото: скріншот

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