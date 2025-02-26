'Ми чули, як жінка вмирала': очевидці розповіли про удар БпЛА під Києвом

Російський дрон влетів прямо у спальню будинку, у якому мешкала журналістка Укрінформу та хірург.

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Моторошні деталі атаки "Шахеда" на Київщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, t.me/Mykola_Kalashnyk, скріншот з відео на YouTube

Що відомо:

У передмісті Києва дрон поцілив у житловий будинок

В будинку мешкало подружжя - журналістка і хірург

Загинула одна людина, ще одну шукають під завалами

Російські окупанти в ніч на 26 лютого атакували передмістя Києва дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив прямо у житловий будинок. На місці трагедії загинула людина, ще одну – шукають під завалами. Про це повідомляє ТСН в ефірі телемарафону.

"Свідки обстрілу кажуть, що ворожий дрон влетів просто у спальню і там вибухнув. Мешканці кажуть, що чули, як наближається дрон", - розповіла кореспондентка ТСН. відео дня

За словами очевидців, дрон влетів просто у спальню будинку, де перебувало подружжя. Після вибуху будівля миттєво зайнялася вогнем.

Люди, які першими кинулися на допомогу, чули крики постраждалих, однак полум’я поширювалося надто швидко.

"Я одне хочу сказати - росіяни, будьте ви прокляті до сьомого покоління. Ми чули, як жінка вмирала, як вона кричала. І це було найстрашніше", - поділилася місцева жителька.

Крім цього, внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина. Вона отримала поранення голови. Дівчину ушпиталили і наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.

"Пошукові роботи тривають. На місці влучання ворожого "Шахеда" працюють рятувальники та поліція. Також тут є комунальні служби, проте їх не допускають", - додала кореспондентка ТСН.

Місцеві мешканці приносять квіти до зруйнованого будинку, висловлюючи співчуття родині загиблих. За попередньою інформацією, загинула подружня пара - журналістка та хірург. Наразі виявили тіло однієї із жертв російського удару, пошуки інших постраждалих тривають.

Дивіться відео з місця удару російського БпЛА:

Наслідки удару по житловому будинку на Київщині / Фото: скріншот

Російська атака забрала життя журналістки

Під час російської атаки дронами-камікадзе в Київській області загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик, повідомили в агенстві. Вона була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних" та виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Тетяна Кулик працювала в медіа понад 20 років, була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше вона обіймала посаду головної редакторки суспільно-публіцистичних програм "Центрального каналу", працювала на Всесвітній службі радіомовлення України та Суспільному мовленні.

Журналістка навчалася в Національному університеті культури і мистецтв, розпочала кар’єру як літературна редакторка. У 2015-2017 роках була заступницею директора ТО "Хрещатик, 26" – філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", - розповів гендиректор Укрінформу Сергій Череватий.

Загиблі внаслідок удару БпЛА / Фото: Главред

Атака БпЛА на Київщині - що відомо

Нагадаємо, увечері 25 лютого у Бучанському районі Київщини загорівся двоповерховий приватний будинок внаслідок атаки російських дронів. 19-річна дівчина отримала травму голови та госпіталізована.

Згодом стало відомо, що на Київщині атака БпЛА забрала життя людини, ще двоє поранені. У Бучанському районі згорів приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівки, гаражі та автомобілі.

У Харкові один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Постраждали двоє людей, пошкоджено мережі тепло-, електро- та водопостачання.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну 177 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 110 ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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