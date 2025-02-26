РФ вигадала нову тактику ударів 'Шахедами': українців попередили про небезпеку

Нова тактика використання ударних безпілотників свідчить про те, що Росія не готова до миру.

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Ворог змінив тактику ударів дронами / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

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Ворог застосовує нову тактику обстрілів "Шахедами"

Ударні дрони летять на нижчій висоті, ніж раніше

Росія не готова до миру

Росія змінила тактику терору українських міст ударними безпілотниками типу "Шахед". Тепер ворог атакує дронами на нижчій висоті, ніж раніше. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"Російські дрони летять нижче, ніж раніше. Також росіяни намагаються випробовувати посилені типи антен, щоб протидіяти впливу РЕБ", – написав він. відео дня

Коваленко запевнив, що нова тактика використання ударних безпілотників свідчить про те, що країна-агресор Росія не готова до миру.

"Той, хто готовий до миру, не розвиває військові технології. Росіяни ж продовжують як нарощувати виробництво дронів і озброєнь, так і намагаються випробовувати нові технологічні рішення", – зазначив керівник ЦПД.

Shahed / Інфографіка: Главред

Атака дронів по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, одна людина загинула, ще двоє отримали травми. У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Крім того, цієї ночі, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські окупанти атакували енергетичний об'єкт. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування.

Днем раніше російська окупаційна армія вкотре вдарила по Україні "Шахедами". У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, відомо про постраждалого. Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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