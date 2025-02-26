Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

Маріна Фурман
26 лютого 2025, 11:09
215
Нова тактика використання ударних безпілотників свідчить про те, що Росія не готова до миру.
РФ вигадала нову тактику ударів 'Шахедами': українців попередили про небезпеку
Ворог змінив тактику ударів дронами / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ворог застосовує нову тактику обстрілів "Шахедами"
  • Ударні дрони летять на нижчій висоті, ніж раніше
  • Росія не готова до миру

Росія змінила тактику терору українських міст ударними безпілотниками типу "Шахед". Тепер ворог атакує дронами на нижчій висоті, ніж раніше. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

"Російські дрони летять нижче, ніж раніше. Також росіяни намагаються випробовувати посилені типи антен, щоб протидіяти впливу РЕБ", – написав він.

відео дня

Коваленко запевнив, що нова тактика використання ударних безпілотників свідчить про те, що країна-агресор Росія не готова до миру.

"Той, хто готовий до миру, не розвиває військові технології. Росіяни ж продовжують як нарощувати виробництво дронів і озброєнь, так і намагаються випробовувати нові технологічні рішення", – зазначив керівник ЦПД.

РФ вигадала нову тактику ударів 'Шахедами': українців попередили про небезпеку
Shahed / Інфографіка: Главред

Атака дронів по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. Унаслідок нічної дронової атаки, одна людина загинула, ще двоє отримали травми. У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну 177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторам. Сили протиповітряної оборони знищили 110 ударних дронів. Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Крім того, цієї ночі, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські окупанти атакували енергетичний об'єкт. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, однак енергетики не припиняють працювати на відновлення його функціонування.

Днем раніше російська окупаційна армія вкотре вдарила по Україні "Шахедами". У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, відомо про постраждалого. Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Коваленко атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:36Війна
РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:09Війна
Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

10:46Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Поради дерматологів: як часто змінювати постільну білизну

Садівники закликають ніколи не викидати пророслий часник: у чому причина

Садівники закликають ніколи не викидати пророслий часник: у чому причина

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Останні новини

11:36

"Велика помилка в історії": мирний план Трампа може зіграти на руку Путіну

11:09

РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами": українців попередили про небезпеку

11:05

"Не даємо нічого": Трамп сказав, чи отримає Україна військову допомогу від США

10:57

Чим відрізняються два хом’яки: лише гостроокі кмітливці вгадають за 29 секунд

10:46

Путін різко змінив риторику про Зеленського: в ISW назвали причину такого кроку

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
10:43

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

10:31

Куди подівся Гарік Кричевський - що відбувається в артистаВідео

10:19

Тренди сумок 2025 – стильні аксесуари, що змінять образ

10:18

Зелене світло від Трампа: США підтримали відправку європейських військ в Україну

Реклама
10:05

Новий спосіб переїхати до США: Трамп анонсував запровадження "золотих карт"

10:00

"Привіт ворогу": путіністи підпалили лідеру Бі-2 квартиру в Москві

09:59

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку

09:40

РФ вночі запустила понад 170 "Шахедів": скільки цілей вдалося збити захисникам

09:30

Податкова служба Німеччини відкриває нові можливості для українців новини компанії

09:14

Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФВідео

09:14

Не зваблюйтеся на усмішки: про невідворотність пакту Трампа з ПутінимПогляд

09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

08:51

Помер український танцюрист, який брав участь у "Дизель шоу" - причина

08:46

Армія РФ захопила село Новоочеретувате в Донецькій області - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:16

Росія може отримати ще більше зброї від КНДР - ISW

08:10

Істерія через Україну триватимеПогляд

08:03

"Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару

07:59

Дрони РФ атакували Харків і Київщину: спалахнули пожежі, загинула людинаФото

06:56

Буде "велика угода": стало відомо, коли Зеленський поїде до СШАВідео

06:20

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимономВідео

06:10

Чому Німеччина буде ще більш проукраїнською?Погляд

06:05

Трамп у спідниці та "Маск", що збожеволів: як фільм "Не дивіться наверх!" виявився пророчимПогляд

05:45

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

05:26

Гороскоп на завтра 27 лютого: Терезам - великий прибуток, Рибам - несподіванка

05:00

Яке сьогодні свято 26 лютого 2025 року: що зробити, щоб мати успішний рік

04:30

Можна залишитись без прав: водіям загрожує штраф за "неправильні" фари в авто

04:00

Ребус для надрозуму: знайдіть хитрого щура серед котів за 5 секунд

03:30

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

03:02

Чи можна ввечері прибирати в будинку: неочікувана відповідь

02:30

Що означає "вибалушений": мало хто зможе правильно пояснити словоВідео

02:03

Накриє "чорна смуга": що не можна зав'язувати 26 лютого, прикмети

01:40

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

01:30

Без "чарівних" уколів: хвора на вовчак Селена Гомес різко втратила вагу

01:06

Найбільша за останній час атака на Крим: у районі аеродромів і мосту вибухи

Реклама
00:45

"Пихата хабалка": відомий режисер різко розкритикував Ані Лорак

00:20

"Зірвались з гачка": The Washington Post пояснило, чому Китай не задоволений РФ

00:18

В Україні впадуть ціни на ще понад 100 ліків: МОЗ оприлюднило список

25 лютого, вівторок
23:56

Полум'я здійнялося до неба: Київ перебуває під атакою дронів, горить будинок

23:53

Син Кличка дебютував за збірну України з баскетболу - яскрава реакція мами

23:28

Україна буде "трохи нещасною" після хорошої мирної угоди - Білий дім

23:25

Чому не варто заправляти авто одразу після розвантаження бензовозу

23:02

Що не так на малюнку: треба знайти помилку всього за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога із серіалу "Відчайдушні домогосподарки" - смакотаВідео

22:42

Росія може "оголосити перемогу" у війні - чим це обернеться для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти